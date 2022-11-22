https://sputnik-georgia.ru/20221122/chto-stalo-so-sbezhavshey-iz-tbilisskogo-zooparka-obezyanoy-272359688.html

Что стало со сбежавшей из тбилисского зоопарка обезьяной?

Что стало со сбежавшей из тбилисского зоопарка обезьяной?

Рассказываем, как завершилось трогательное путешествие на волю обезьяны из тбилисского зоопарка 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Берберийскую макаку, сбежавшую несколько дней назад из тбилисского зоопарка, вернули обратно в вольер в целости и сохранности, сообщает пресс-служба тбилисского зоопарка.Как выяснилось, причиной бегства макаки стала ссора и последовавшая за ней драка в вольере с другими обезьянами. Как рассказывают в зверинце, в вольере берберийских макак произошла классическая сцена битвы отцов и детей. Что касается причины произошедшего, обезьяны могли столкнуться из-за самок (сейчас у них сезон размножения) или из-за территории, предполагают в зоопарке.В итоге победило старшее поколение, а представитель младшего – маленькая макака – убежала из дома, несмотря на то, что в вольере созданы все условия, чтобы обезьяны не убегали. Из-за стресса или страха иногда животные выражают несвойственное им поведение, отмечают в зверинце."Да, появляется логический вопрос. Ведь и лев может проявить необычное поведение? Да, может, но в случае особо опасных животных стандарты конструкции вольера крайне строгие", – подчеркнули в зоопарке.К слову, совсем скоро у животных появится новый зоопарк. Таким образом, в красивом и благоустроенном месте у берберийских макак появится очень интересный вольер.В зоопарке уверены, что в новом доме они будут чувствовать себя гораздо лучше, поскольку он гораздо больше предыдущего (около тысячи квадратных метров). Следовательно, животные и территорию смогут легко поделить, и битва поколений тоже останется в прошлом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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