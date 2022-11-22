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"Что-то слышал": неожиданные результаты опроса о криптовалюте в Грузии
"Что-то слышал": неожиданные результаты опроса о криптовалюте в Грузии
Мы поинтересовались у читателей, насколько хорошо они знакомы с криптовалютой 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T10:23+0400
2022-11-22T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия плохо знакома с разновидностью цифровой валюты – криптовалютой.По результатам опроса "Знакомы ли вы с криптовалютой?" выяснилось, что большая часть, а именно 26,1% аудитории, "что-то о ней слышала". При этом 23,9% опрошенных признались, что не знакомы с криптовалютой.Между тем, 19,6% разбираются в теме, но не пользуются криптовалютой. "Пользуюсь криптовалютой" – так ответили 15,2% читателей сайта. Столько же – назвали криптовлюту "деньгами будущего".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, криптовалюта
грузия, новости, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, криптовалюта
"Что-то слышал": неожиданные результаты опроса о криптовалюте в Грузии
Мы поинтересовались у читателей, насколько хорошо они знакомы с криптовалютой
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия
плохо знакома с разновидностью цифровой валюты – криптовалютой.
По результатам опроса
"Знакомы ли вы с криптовалютой?" выяснилось, что большая часть, а именно 26,1% аудитории, "что-то о ней слышала". При этом 23,9% опрошенных признались, что не знакомы с криптовалютой.
Между тем, 19,6% разбираются в теме, но не пользуются криптовалютой.
"Пользуюсь криптовалютой" – так ответили 15,2% читателей сайта. Столько же – назвали криптовлюту "деньгами будущего".