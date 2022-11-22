Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221122/chto-to-slyshal-neozhidannye-rezultaty-oprosa-o-kriptovalyute-v-gruzii-272356060.html
"Что-то слышал": неожиданные результаты опроса о криптовалюте в Грузии
"Что-то слышал": неожиданные результаты опроса о криптовалюте в Грузии
Мы поинтересовались у читателей, насколько хорошо они знакомы с криптовалютой 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T10:23+0400
2022-11-22T10:23+0400
грузия
новости
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/12/267591830_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_ecf2351cccea06b8f04bb196d180d642.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия плохо знакома с разновидностью цифровой валюты – криптовалютой.По результатам опроса "Знакомы ли вы с криптовалютой?" выяснилось, что большая часть, а именно 26,1% аудитории, "что-то о ней слышала". При этом 23,9% опрошенных признались, что не знакомы с криптовалютой.Между тем, 19,6% разбираются в теме, но не пользуются криптовалютой. "Пользуюсь криптовалютой" – так ответили 15,2% читателей сайта. Столько же – назвали криптовлюту "деньгами будущего".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/12/267591830_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_b70ed81021d74f75c3aa2a7a876ac218.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, криптовалюта
грузия, новости, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, криптовалюта

"Что-то слышал": неожиданные результаты опроса о криптовалюте в Грузии

10:23 22.11.2022
© Pixabay / Alexandr PodvalnyБиткоин
Биткоин - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
© Pixabay / Alexandr Podvalny
Подписаться на
НовостиTelegram
Мы поинтересовались у читателей, насколько хорошо они знакомы с криптовалютой
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия плохо знакома с разновидностью цифровой валюты – криптовалютой.
По результатам опроса "Знакомы ли вы с криптовалютой?" выяснилось, что большая часть, а именно 26,1% аудитории, "что-то о ней слышала". При этом 23,9% опрошенных признались, что не знакомы с криптовалютой.
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov / Перейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткоин
Сувенирная монета криптовалюты биткоин - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
Сувенирная монета криптовалюты биткоин
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
/
Перейти в фотобанк
Между тем, 19,6% разбираются в теме, но не пользуются криптовалютой.
"Пользуюсь криптовалютой" – так ответили 15,2% читателей сайта. Столько же – назвали криптовлюту "деньгами будущего".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0