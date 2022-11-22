https://sputnik-georgia.ru/20221122/den-pamyati-georgiya-pobedonostsa-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-272367596.html

День памяти Георгия Победоносца 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти Георгия Победоносца 2022: молитвы, о чем просят святого

Православная церковь 23 ноября отмечает День памяти Георгия Победоносца – это один из самых почитаемых христианских святых, живший в III веке 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T15:15+0400

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справки

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В Грузии День святого Георгия называют "Гиоргоба" – это одно из самых почитаемых религиозных торжеств в стране, который имеет статус государственного праздника и объявлен выходным днем.Кем был святой Георгий, о чем просят великомученика и какие молитвы возносят Победоносцу, читайте в Sputnik Грузия.Почему Победоносец?Святой Георгий назван Победоносцем за мужество и духовную победу над палачами, которые не смогли заставить святого отказаться от христианской веры, а также за чудодейственную помощь людям в опасности.Будущий Победоносец родился в Каппадокии (область в Малой Азии) в знатной и богатой христианской семье. После мученической смерти отца, мать вместе с маленьким Георгием переселилась в Палестину.Георгий вырос статным, храбрым, умным и сильным. Поступив на службу в римское войско, он завоевал благосклонность императора Диоклетиана (284-305).Однако, узнав о приказе Диоклетиана преследовать христиан и разрушать церкви, Георгий, освободив рабов и раздав нищим все свое наследство, предстал перед императором и объявил о своем вероисповедании.Сначала Диоклетиан пытался уговорить Георгия отречься от веры, а затем изощренными пытками старался заставить принести жертву языческим богам. Когда все попытки заставить святого отречься оказались тщетными, император повелел его колесовать. Произошло колесование великомученика 23 ноября по новому стилю.Выдержав все пытки мужественно и прославляя Господа, Победоносец был обезглавлен 6 мая (по новому стилю) в 303 году.Глава и меч святого хранятся в Риме, а мощи великомученика упокоены в городе Лод, где воздвигнут храм Георгию Победоносцу.О чем просятГеоргию Победоносцу, защитнику всех слабых и невинных, возносят молитвы за победу в любой борьбе.Просят Победоносца помочь в поиске правильного жизненного пути и об укреплении в вере.Святому, покровителю воинов, возносят молитвы матери, проводившие сыновей на воинскую службу.Верующие возносят молитвы святому Георгию и просят защитить от различных невзгод и напастей, преодолеть испытания, а также излечить от тяжелых болезней.Святого Георгия считают покровителем земледельцев и скотоводов, поэтому просят о хорошем урожае, а также о здоровье и плодовитости скота.МолитвыМолитва перваяО всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скороютвоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, побеззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презримоления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие,здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да нево зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славусвятаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Онстране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепитнепременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых ангелСвоих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, откозней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстатиПрестолу Господа Славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за нынепрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его ичеловеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы иархангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славитисо Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Молитва втораяСвятый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем ипред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желаниянашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, дамилостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша коспасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя;и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатиюво бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся ипосрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественнуюпомощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление.Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, дапрославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательствоныне, и присно, и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки