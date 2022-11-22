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День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы, что нельзя делать

День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы, что нельзя делать

День Святого Георгия, названного за мужество и духовную победу над палачами Победоносцем, православная церковь празднует 23 ноября 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T18:42+0400

2022-11-22T18:42+0400

2022-11-22T18:42+0400

справки

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Святой Георгий - защитник всех слабых и невинных – один из самых известных и почитаемых христианских святых, прославившийся чудодейственной помощью людям в опасности.Что нельзя делать в день святого Георгия Победоносца – о народных приметах христианского праздника, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делать?Нельзя на святого Георгия делать тяжелую работу – этот день желательно посвятить молитвам и обратившись к иконе великомученика, попросить у него помощи.В день святого Георгия нельзя начинать что-то новое – это плохая примета, указывающая, что все деловые, денежные или творческие начинания успешными не будут.Нельзя отправляться в командировки и путешествия - в дороге может произойти несчастный случай.Брать и давать в долг в день Георгия Победоносца нельзя – это плохая примета, предвещающая неудачу в финансовых делах.Нельзя ссориться с родными и близкими – даже незначительный конфликт в день святого Георгия может затянуться на долго.По народным приметам, 23 ноября бесчинствует нечистая сила, поэтому с наступлением темноты нельзя выходить из дома и ходить в баню.Народные приметыПо приметам, если в день Георгия Победоносца идет дождь, значит погода до 8 декабря будет ненастной.Потеплеет, если на святого Георгия с утра туман, а также вороны и воробьи раскричались.Иней на деревьях предвещает мороз, а если вечером иней – это явная примета, что скоро выпадет сильный снег.Зима предстоит мягкой, если в день святого Георгия выпало много снега, а если реки покрыл гладкий лед, значит зима будет суровой.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки