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https://sputnik-georgia.ru/20221122/dtp-na-vostoke-gruzii--pogib-muzhchina-272365756.html
ДТП на востоке Грузии – погиб мужчина
ДТП на востоке Грузии – погиб мужчина
Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T14:14+0400
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происшествия
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новости
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Кахети на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел в районе Кварели у села Сарусо. Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг. Один пассажир скончался, а двое – получили повреждения. Состояние одного из пострадавших тяжелое.Следствие идет по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети, кварели
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети, кварели

ДТП на востоке Грузии – погиб мужчина

14:14 22.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента на месте преступления
Полицейская лента на месте преступления - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Кахети на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Случай произошел в районе Кварели у села Сарусо. Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг. Один пассажир скончался, а двое – получили повреждения. Состояние одного из пострадавших тяжелое.
Следствие идет по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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