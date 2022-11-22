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ДТП на востоке Грузии – погиб мужчина
ДТП на востоке Грузии – погиб мужчина
Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T14:14+0400
2022-11-22T14:14+0400
2022-11-22T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Кахети на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел в районе Кварели у села Сарусо. Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг. Один пассажир скончался, а двое – получили повреждения. Состояние одного из пострадавших тяжелое.Следствие идет по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети, кварели
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети, кварели
ДТП на востоке Грузии – погиб мужчина
Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Мужчина средних лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Кахети на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Случай произошел в районе Кварели у села Сарусо. Легковой автомобиль, в котором находились три пассажира, упал в овраг. Один пассажир скончался, а двое – получили повреждения. Состояние одного из пострадавших тяжелое.
Следствие идет по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".