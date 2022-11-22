https://sputnik-georgia.ru/20221122/eto-napadenie-na-pravitelstvo---vlasti-gruzii-zhestko-otvetili-amerikanskomu-ekspertu-272381190.html

Это нападение на правительство - власти Грузии жестко ответили американскому эксперту

Это нападение на правительство - власти Грузии жестко ответили американскому эксперту

За всеми подобными высказываниями стоит радикальная часть грузинской оппозиции, которая хочет ослабить власть, заявил спикер парламента 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Это прямое нападение на избранное грузинским народом правительство, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление директора Института глобальной политики Дэвида Крамера.Крамер в интервью грузинскому телеканалу "Формула" заявил о необходимости введения санкций против тех, "кто ведет Грузию в неправильном направлении".При этом он отметил, что за всеми подобными высказываниями стоит радикальная часть грузинской оппозиции, которая хочет ослабить власть."Радикальная часть оппозиции и их сторонники внутри и за пределами страны держат в заложниках европейское будущее Грузии и пытаются выторговать ослабление грузинского правительства", - сказал Папуашвили.При этом он отметил, что единственное желание оппозиции сменить власть недемократическим путем, так как выиграть выборы у них нет шансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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