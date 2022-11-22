https://sputnik-georgia.ru/20221122/kak-prodvigaetsya-restavratsiya-dvortsa-molodezhi-v-tbilisi-272365588.html

Как продвигается реставрация Дворца молодежи в Тбилиси

Как продвигается реставрация Дворца молодежи в Тбилиси

Реставрация здания началась в 2020 году и должна завершиться в 2024 году 22.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-22T13:54+0400

дворец учащейся молодежи

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Второй этап ремонтно-реставрационных работ Национального Дворца учащейся молодежи, одного из самых примечательных исторических зданий на проспекте Руставели в центре Тбилиси, завершен, заявил мэр Каха Каладзе.Стоимость проекта – 33,7 миллиона лари (около 12,5 млн долларов). Реставрация здания началась в 2020 году и должна завершиться в 2024 году.Как заявил градоначальник, большая часть работ по восстановлению кровли и парапета здания в блоке "А" Дворца уже завершена. Что касается фасада здания, то он был восстановлен в своем первоначальном виде. Также были устроены декоративные фонари, благоустроен вход во дворец и тротуар.По словам Каладзе, около трех тысяч воспитанников продолжат обучение в отреставрированном блоке "Б". Администрация Дворца молодежи в ближайшие дни обустроит учебные помещения соответствующей мебелью и оборудованием."Хочу еще раз всех поздравить. Восстановление Национального Дворца учащиеся молодежи было очень важным. Также ведутся полноценные восстановительно-реставрационные работы главного здания Национального дворца. А в ближайшее время начнется ремонт сада Первой Республики", – отметил Каладзе.Здание Дворца учащейся молодежи было построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. С первой половины прошлого века Дворец является культурно-образовательным центром.В молодежном центре с 80-летней историей различными услугами пользуются около пяти тысяч школьников и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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дворец учащейся молодежи, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, памятник, памятник культуры, культурные памятники и церкви грузии