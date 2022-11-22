https://sputnik-georgia.ru/20221122/kaladze-prizval-biznesmenov-pouchastvovat-v-oformlenii-tbilisi-k-novomu-godu-272368643.html
Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году
Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году
Мэр выразил уверенность, что новогодние мероприятия и в этом году будут впечатляющими и масштабными 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T15:36+0400
2022-11-22T15:36+0400
2022-11-22T15:36+0400
новый год
каха каладзе
тбилиси
новости
грузия
новый год 2023
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Представители бизнес-сектора и простые горожане могут и в этом году принять участие в новогоднем оформлении Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Градоначальник призвал бизнес-сектор проявить активность, чтобы помочь мэрии Тбилиси в оформлении города к новогодним праздникам.По словам Каладзе, в 2017 году была заложена очень хорошая традиция – участие в украшении города принимают представители бизнеса, различных компаний, простые горожане."Конечно же, мы хотим продолжить эту традицию и в этом году. К нам уже обращаются многие компании, выражающие готовность принять участие в украшении столицы, взять обязательство по конкретным скверам и зеленым пространствам. Мы очень рады, что бизнес-сектор в этом заинтересован", – отметил он.Мэр выразил уверенность, что новогодние мероприятия и в этом году будут впечатляющими и масштабными, где у горожан будет возможность расслабиться, отдохнуть и насладиться праздничными днями.По словам Каладзе, относительно новогодних мероприятий, зажжения главной елки и освещения улиц столицы подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новый год, каха каладзе, тбилиси, новости, грузия, новый год 2023
новый год, каха каладзе, тбилиси, новости, грузия, новый год 2023
Каладзе призвал бизнесменов поучаствовать в оформлении Тбилиси к Новому году
Мэр выразил уверенность, что новогодние мероприятия и в этом году будут впечатляющими и масштабными
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Представители бизнес-сектора и простые горожане могут и в этом году принять участие в новогоднем оформлении Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Градоначальник призвал бизнес-сектор проявить активность, чтобы помочь мэрии Тбилиси в оформлении города к новогодним праздникам.
"Хочу еще раз обратиться ко всем тем субъектам, которые желают участвовать в украшении города к Новому году, выразить свою готовность. Мы готовы помочь вам выделить подходящие пространства, где вы сможете организовать новогоднюю иллюминацию с логотипами вашей компании", – сказал мэр Тбилиси на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, в 2017 году была заложена очень хорошая традиция – участие в украшении города принимают представители бизнеса, различных компаний, простые горожане.
"Конечно же, мы хотим продолжить эту традицию и в этом году. К нам уже обращаются многие компании, выражающие готовность принять участие в украшении столицы, взять обязательство по конкретным скверам и зеленым пространствам. Мы очень рады, что бизнес-сектор в этом заинтересован", – отметил он.
Мэр выразил уверенность, что новогодние мероприятия и в этом году будут впечатляющими и масштабными, где у горожан будет возможность расслабиться, отдохнуть и насладиться праздничными днями.
По словам Каладзе, относительно новогодних мероприятий, зажжения главной елки и освещения улиц столицы подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.