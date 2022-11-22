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Один убитый и один раненый - что произошло на западе Грузии
Один убитый и один раненый - что произошло на западе Грузии
Мужчины находились на застолье, где вспыхнула ссора с другими гостями 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T21:28+0400
2022-11-22T21:28+0400
2022-11-22T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. На улице села Патара Харагаули в регионе Имерети прохожие обнаружили тело мужчины, а рядом раненого в автомобиле, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала "Рустави 2", мужчины находились на застолье, где вспыхнула ссора с другими гостями. Жители села услышали звуки выстрелов и выбежали на улицу.Раненый находился за рулем автомобиля, а убитый лежал на дороге. Пострадавшего доставили в срочном порядке в клинику.Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети
Один убитый и один раненый - что произошло на западе Грузии
Мужчины находились на застолье, где вспыхнула ссора с другими гостями
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. На улице села Патара Харагаули в регионе Имерети прохожие обнаружили тело мужчины, а рядом раненого в автомобиле, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала "Рустави 2", мужчины находились на застолье, где вспыхнула ссора с другими гостями. Жители села услышали звуки выстрелов и выбежали на улицу.
Раненый находился за рулем автомобиля, а убитый лежал на дороге. Пострадавшего доставили в срочном порядке в клинику.
Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более человек".