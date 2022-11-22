https://sputnik-georgia.ru/20221122/odin-ubityy-i-odin-ranenyy---chto-proizoshlo-na-zapade-gruzii-272380633.html

Один убитый и один раненый - что произошло на западе Грузии

Один убитый и один раненый - что произошло на западе Грузии

Мужчины находились на застолье, где вспыхнула ссора с другими гостями 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. На улице села Патара Харагаули в регионе Имерети прохожие обнаружили тело мужчины, а рядом раненого в автомобиле, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала "Рустави 2", мужчины находились на застолье, где вспыхнула ссора с другими гостями. Жители села услышали звуки выстрелов и выбежали на улицу.Раненый находился за рулем автомобиля, а убитый лежал на дороге. Пострадавшего доставили в срочном порядке в клинику.Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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