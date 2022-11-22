https://sputnik-georgia.ru/20221122/podozrevaemomu-v-ubiystve-podrostka-na-zapade-gruzii-predyavleno-obvinenie-272378922.html
Подозреваемому в убийстве подростка на западе Грузии предъявлено обвинение
Подозреваемому в убийстве подростка на западе Грузии предъявлено обвинение
Несовершеннолетний обвиняемый ножом нанес смертельные ранения в области груди подростку 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T19:50+0400
2022-11-22T19:50+0400
2022-11-22T20:03+0400
грузия
новости
происшествия
зугдиди
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586920_22:0:1000:550_1920x0_80_0_0_908bbef424990289e0a80c259f0de5d7.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в преднамеренном убийстве несовершеннолетнего, сообщается на сайте ведомства.Следствие установило, что 20 ноября в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) несовершеннолетний обвиняемый ножом нанес смертельные ранения в области груди подростку. В результате полученных травм он скончался перед тем, как его доставили в клинику.Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявили обвинение по статье УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Наказывается лишением свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.В министерстве внутренних дел Грузии продолжается следствие по данному делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586920_144:0:877:550_1920x0_80_0_0_107a5ed8b1f78c37cf6be5c221820e7c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, зугдиди, убийство
грузия, новости, происшествия, зугдиди, убийство
Подозреваемому в убийстве подростка на западе Грузии предъявлено обвинение
19:50 22.11.2022 (обновлено: 20:03 22.11.2022)
Несовершеннолетний обвиняемый ножом нанес смертельные ранения в области груди подростку
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в преднамеренном убийстве несовершеннолетнего, сообщается на сайте
ведомства.
Следствие установило, что 20 ноября в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) несовершеннолетний обвиняемый ножом нанес смертельные ранения в области груди подростку. В результате полученных травм он скончался перед тем, как его доставили в клинику.
Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявили обвинение по статье УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Наказывается лишением свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.
В министерстве внутренних дел Грузии продолжается следствие по данному делу.