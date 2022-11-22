https://sputnik-georgia.ru/20221122/podozrevaemomu-v-ubiystve-podrostka-na-zapade-gruzii-predyavleno-obvinenie-272378922.html

Подозреваемому в убийстве подростка на западе Грузии предъявлено обвинение

Подозреваемому в убийстве подростка на западе Грузии предъявлено обвинение

Несовершеннолетний обвиняемый ножом нанес смертельные ранения в области груди подростку 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в преднамеренном убийстве несовершеннолетнего, сообщается на сайте ведомства.Следствие установило, что 20 ноября в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) несовершеннолетний обвиняемый ножом нанес смертельные ранения в области груди подростку. В результате полученных травм он скончался перед тем, как его доставили в клинику.Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявили обвинение по статье УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Наказывается лишением свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.В министерстве внутренних дел Грузии продолжается следствие по данному делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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