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Президент Турции обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием

Президент Турции обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием

Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. За последние годы американские власти поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган."Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", — цитирует Эрдогана РИА Новости со ссылкой на издание Анадолу.Президент отметил, что "этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене".По словам турецкого лидера, Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса.По его словам, американской стороне нечем отвечать Анкаре."Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", — заверил Эрдоган.Ранее Минобороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.Поводом для проведения операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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