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https://sputnik-georgia.ru/20221122/retrospektiva-filmov-otara-megvinetukhutsesi-proydet-v-stolitse-gruzii-272366449.html
Ретроспектива фильмов Отара Мегвинетухуцеси пройдет в столице Грузии
Ретроспектива фильмов Отара Мегвинетухуцеси пройдет в столице Грузии
Мегвинетухуцеси был одним из самых ярких и блистательных актеров Грузии 22.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Ретроспектива фильмов с участием выдающегося грузинского актера театра и кино Отара Мегвинетухуцеси, в честь 90-летия со дня рождения артиста, пройдет в столичном кинозале Национального архива 24-27 ноября.Ретроспектива откроется показом художественного фильма 1969 года "Десница великого мастера". Также будут показаны картины "Мольба" (реж. Тенгиз Абуладзе, 1967), "Цотне Дадиани" (реж. Александр Жгенти), "Древо желания" (реж. Тенгиз Абуладзе, 1976) и другие.Фильмы восстановлены в цифровом формате по инициативе Национального киноцентра и при сотрудничестве с Национальным архивом.Организаторами мероприятия являются Национальный архив Министерства юстиции Грузии и Национальный киноцентр Грузии. Посещение свободное.Отар Мегвинетухуцеси получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Фатима", "Мольба", "Похищение луны", "Древо желания", "Добрые люди", "Солнце осени", "Десница великого мастера", "Ожерелье для моей любимой", а также благодаря участию во многих театральных постановках.Отар Мегвинетухуцеси о главном: если бы мне не повезло в любви &gt;&gt;&gt;Отар Мегвинетухуцеси родился 16 января 1932 года в Тифлисе. Он был Народным артистом СССР (1979), заслуженным артистом Грузинской ССР (1965), лауреатом государственной премии Грузинской ССР им. К. Марджанишвили (1977 – за театральную работу), государственной премии СССР (1981 – за роль Даты Туташхиа в ТВ-фильме "Берега"), премии Международного кинофестиваля в Токио за лучшую мужскую роль в фильме "Изыди!", театральной премии "Чайка" в номинации "Лучшая драматическая роль" (2001, за роль в спектакле "Антигона"), а также лауреатом премии "Кумир" (2001, за роль в спектакле "Антигона").Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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отар мегвинетухуцеси, новости, грузия, культура, тбилиси
отар мегвинетухуцеси, новости, грузия, культура, тбилиси

Ретроспектива фильмов Отара Мегвинетухуцеси пройдет в столице Грузии

14:35 22.11.2022
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Отар Вахтангович Мегвинетухуцеси
Народный артист СССР Отар Вахтангович Мегвинетухуцеси - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
© photo: Sputnik
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Мегвинетухуцеси был одним из самых ярких и блистательных актеров Грузии
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Ретроспектива фильмов с участием выдающегося грузинского актера театра и кино Отара Мегвинетухуцеси, в честь 90-летия со дня рождения артиста, пройдет в столичном кинозале Национального архива 24-27 ноября.
© Sputnik / Levan AvlabreliОтар Мегвинетухуцеси в фильме "Берега" по роману "Дата Туташхия"
Отар Мегвинетухуцеси в фильме Берега по роману Дата Туташхия - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
Отар Мегвинетухуцеси в фильме "Берега" по роману "Дата Туташхия"
© Sputnik / Levan Avlabreli
Ретроспектива откроется показом художественного фильма 1969 года "Десница великого мастера". Также будут показаны картины "Мольба" (реж. Тенгиз Абуладзе, 1967), "Цотне Дадиани" (реж. Александр Жгенти), "Древо желания" (реж. Тенгиз Абуладзе, 1976) и другие.
© Photo: courtesy of National Archive of GeorgiaОтар Мегвинетухуцеси в фильме "Мольба"
Отар Мегвинетухуцеси в фильме Мольба - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
Отар Мегвинетухуцеси в фильме "Мольба"
© Photo: courtesy of National Archive of Georgia
Фильмы восстановлены в цифровом формате по инициативе Национального киноцентра и при сотрудничестве с Национальным архивом.
Организаторами мероприятия являются Национальный архив Министерства юстиции Грузии и Национальный киноцентр Грузии. Посещение свободное.
© National Library of GeorgiaОтар Мегвинетухуцеси
Отар Мегвинетухуцеси - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2022
Отар Мегвинетухуцеси
© National Library of Georgia
Отар Мегвинетухуцеси получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Фатима", "Мольба", "Похищение луны", "Древо желания", "Добрые люди", "Солнце осени", "Десница великого мастера", "Ожерелье для моей любимой", а также благодаря участию во многих театральных постановках.
Отар Мегвинетухуцеси о главном: если бы мне не повезло в любви >>>
Отар Мегвинетухуцеси родился 16 января 1932 года в Тифлисе. Он был Народным артистом СССР (1979), заслуженным артистом Грузинской ССР (1965), лауреатом государственной премии Грузинской ССР им. К. Марджанишвили (1977 – за театральную работу), государственной премии СССР (1981 – за роль Даты Туташхиа в ТВ-фильме "Берега"), премии Международного кинофестиваля в Токио за лучшую мужскую роль в фильме "Изыди!", театральной премии "Чайка" в номинации "Лучшая драматическая роль" (2001, за роль в спектакле "Антигона"), а также лауреатом премии "Кумир" (2001, за роль в спектакле "Антигона").
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