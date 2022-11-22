https://sputnik-georgia.ru/20221122/retrospektiva-filmov-otara-megvinetukhutsesi-proydet-v-stolitse-gruzii-272366449.html

Ретроспектива фильмов Отара Мегвинетухуцеси пройдет в столице Грузии

Ретроспектива фильмов Отара Мегвинетухуцеси пройдет в столице Грузии

Мегвинетухуцеси был одним из самых ярких и блистательных актеров Грузии 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Ретроспектива фильмов с участием выдающегося грузинского актера театра и кино Отара Мегвинетухуцеси, в честь 90-летия со дня рождения артиста, пройдет в столичном кинозале Национального архива 24-27 ноября.Ретроспектива откроется показом художественного фильма 1969 года "Десница великого мастера". Также будут показаны картины "Мольба" (реж. Тенгиз Абуладзе, 1967), "Цотне Дадиани" (реж. Александр Жгенти), "Древо желания" (реж. Тенгиз Абуладзе, 1976) и другие.Фильмы восстановлены в цифровом формате по инициативе Национального киноцентра и при сотрудничестве с Национальным архивом.Организаторами мероприятия являются Национальный архив Министерства юстиции Грузии и Национальный киноцентр Грузии. Посещение свободное.Отар Мегвинетухуцеси получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Фатима", "Мольба", "Похищение луны", "Древо желания", "Добрые люди", "Солнце осени", "Десница великого мастера", "Ожерелье для моей любимой", а также благодаря участию во многих театральных постановках.Отар Мегвинетухуцеси о главном: если бы мне не повезло в любви >>>Отар Мегвинетухуцеси родился 16 января 1932 года в Тифлисе. Он был Народным артистом СССР (1979), заслуженным артистом Грузинской ССР (1965), лауреатом государственной премии Грузинской ССР им. К. Марджанишвили (1977 – за театральную работу), государственной премии СССР (1981 – за роль Даты Туташхиа в ТВ-фильме "Берега"), премии Международного кинофестиваля в Токио за лучшую мужскую роль в фильме "Изыди!", театральной премии "Чайка" в номинации "Лучшая драматическая роль" (2001, за роль в спектакле "Антигона"), а также лауреатом премии "Кумир" (2001, за роль в спектакле "Антигона").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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