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Страшная находка: в парке Рустави обнаружили тело мужчины
Страшная находка: в парке Рустави обнаружили тело мужчины
По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T20:39+0400
2022-11-22T20:39+0400
2022-11-22T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Тело пожилого мужчины было обнаружено в складском помещении парка в городе Рустави.По данным телеканала "Мтавари архи", погибшему до 85 лет. Как он оказался в парке, на данный момент неизвестно.По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рустави
Страшная находка: в парке Рустави обнаружили тело мужчины
20:39 22.11.2022 (обновлено: 20:42 22.11.2022)
По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства"
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Тело пожилого мужчины было обнаружено в складском помещении парка в городе Рустави.
По данным телеканала "Мтавари архи", погибшему до 85 лет. Как он оказался в парке, на данный момент неизвестно.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".