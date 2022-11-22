https://sputnik-georgia.ru/20221122/strashnaya-nakhodka-v-parke-rustavi-obnaruzhili-telo-muzhchiny-272380022.html

Страшная находка: в парке Рустави обнаружили тело мужчины

Страшная находка: в парке Рустави обнаружили тело мужчины

По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Тело пожилого мужчины было обнаружено в складском помещении парка в городе Рустави.По данным телеканала "Мтавари архи", погибшему до 85 лет. Как он оказался в парке, на данный момент неизвестно.По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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