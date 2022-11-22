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Тотиносин прервал череду поражений на осеннем турнире по сумо
Тотиносин прервал череду поражений на осеннем турнире по сумо
Баланс встреч у Тотиносина за десять дней отрицательный - 4:6 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T16:35+0400
2022-11-22T16:35+0400
2022-11-22T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, наконец-то одержал победу на осеннем турнире в Фукуоке Кюсю басё.После трех обидных поражений Тотиносин все-таки сумел вытеснить за пределы ринга 15-го маэгасиру Востока Тэруцуеси. Бой был напряженным, и несколько секунд соперники просто стояли в центре дохе, пока Тотиносин не поднял в воздух молодого противника и не вынес его за окантовку.Эта победа стала четвертой для грузинского сумоиста на текущем турнире. Баланс встреч у Тотиносина за десять дней отрицательный 4- 6.Завтра Горгандзе встретится с 15-м маэгасирой Запада Атамифудзи. На его счету три победы и шесть поражений.Ноябрьский турнир Кюсю басё в японском городе Фукуока на острове Кюсю завершится 27 ноября. В течение пятнадцати дней бойцы должны будут принять участие в пятнадцати поединках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо, япония
спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо, япония
Тотиносин прервал череду поражений на осеннем турнире по сумо
Баланс встреч у Тотиносина за десять дней отрицательный - 4:6
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, наконец-то одержал победу на осеннем турнире в Фукуоке Кюсю басё.
После трех обидных поражений Тотиносин все-таки сумел вытеснить за пределы ринга 15-го маэгасиру Востока Тэруцуеси. Бой был напряженным, и несколько секунд соперники просто стояли в центре дохе, пока Тотиносин не поднял в воздух молодого противника и не вынес его за окантовку.
Эта победа стала четвертой для грузинского сумоиста на текущем турнире. Баланс встреч у Тотиносина за десять дней отрицательный 4- 6.
Завтра Горгандзе встретится с 15-м маэгасирой Запада Атамифудзи. На его счету три победы и шесть поражений.
Ноябрьский турнир Кюсю басё в японском городе Фукуока на острове Кюсю завершится 27 ноября. В течение пятнадцати дней бойцы должны будут принять участие в пятнадцати поединках.