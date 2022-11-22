https://sputnik-georgia.ru/20221122/ulichnaya-pevitsa-iz-gruzii-proizvela-furor-v-grecheskom-golose---video-272370643.html
Уличная певица из Грузии произвела фурор в греческом "Голосе" - ВИДЕО
Уличная певица из Грузии произвела фурор в греческом "Голосе" - ВИДЕО
Греческие наставники были в восторге от выступления талантливой грузинки 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T16:56+0400
2022-11-22T16:56+0400
2022-11-22T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Грузинская исполнительница Додона Наморадзе произвела фурор в популярном вокальном телешоу The Voice of Greece – певице удалось повернуть к себе всех четверых наставников шоу.21-летняя грузинка выбрала для "слепых прослушиваний" песню Джеймса Брауна "I got you (I feel good), а потом по большой просьбе наставников спела и кое-что из грузинского фольклора.Девушка продемонстрировала отличные вокальные способности, а после немного рассказала о себе. Выяснилось, что Додона поет с раннего детства, что является профессиональной пианисткой, а последние четыре года и уличной певицей в Грузии."У тебя удивительный голос и невероятная техника, - сказал конкурсантке один из наставников, певец Сакис Рувас. - И я не считаю, что смогу чему-то научить тебя в плане вокала. Но смогу научить тебя другому - как выступать на сцене, как "вырасти" через песню, потому что я занимаюсь этим на протяжении 30 лет".В итоге Наморадзе выбрала команду Константиноса. А других членов жюри оставила в полном разочаровании, потому что каждый из них хотел видеть талантливую грузинку в рядах своей команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шоу "голос", грузия, новости, культура, шоу-бизнес, шоу, греция, грузинский шоу-бизнес
шоу "голос", грузия, новости, культура, шоу-бизнес, шоу, греция, грузинский шоу-бизнес
Уличная певица из Грузии произвела фурор в греческом "Голосе" - ВИДЕО
Греческие наставники были в восторге от выступления талантливой грузинки
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Грузинская исполнительница Додона Наморадзе произвела фурор в популярном вокальном телешоу The Voice of Greece – певице удалось повернуть к себе всех четверых наставников шоу.
21-летняя грузинка выбрала для "слепых прослушиваний" песню Джеймса Брауна "I got you (I feel good), а потом по большой просьбе наставников спела и кое-что из грузинского фольклора.
Девушка продемонстрировала отличные вокальные способности, а после немного рассказала о себе. Выяснилось, что Додона поет с раннего детства, что является профессиональной пианисткой, а последние четыре года и уличной певицей в Грузии.
"У тебя удивительный голос и невероятная техника, - сказал конкурсантке один из наставников, певец Сакис Рувас. - И я не считаю, что смогу чему-то научить тебя в плане вокала. Но смогу научить тебя другому - как выступать на сцене, как "вырасти" через песню, потому что я занимаюсь этим на протяжении 30 лет".
В итоге Наморадзе выбрала команду Константиноса. А других членов жюри оставила в полном разочаровании, потому что каждый из них хотел видеть талантливую грузинку в рядах своей команды.