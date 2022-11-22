https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-chest-pobedy-nad-argentintsami-v-saudovskoy-aravii-sreda-obyavlena-vykhodnym-dnem-272380383.html
В честь победы над аргентинцами в Саудовской Аравии среда объявлена выходным днем
В честь победы над аргентинцами в Саудовской Аравии среда объявлена выходным днем
Сборная Саудовской Аравии во вторник в рамках группы С обыграла команду Аргентины со счетом 2:1 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины в первом матче группового этапа на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.Сборная Саудовской Аравии во вторник в рамках группы С обыграла команду Аргентины со счетом 2:1.Король Салман одобрил предложение наследного принца Мухаммеда бен Салмана отпраздновать победу национальной сборной на чемпионате мира. Всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.В следующем матче сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Польши 26 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, спорт, саудовская аравия, аргентина, катар, мухаммед бен салман, футбол, чемпионат мира по футболу
в мире, новости, спорт, саудовская аравия, аргентина, катар, мухаммед бен салман, футбол, чемпионат мира по футболу
В честь победы над аргентинцами в Саудовской Аравии среда объявлена выходным днем
Сборная Саудовской Аравии во вторник в рамках группы С обыграла команду Аргентины со счетом 2:1
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября праздничным выходным днем в честь победы национальной команды над сборной Аргентины в первом матче группового этапа на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.
Сборная Саудовской Аравии во вторник в рамках группы С обыграла команду Аргентины со счетом 2:1.
Король Салман одобрил предложение наследного принца Мухаммеда бен Салмана отпраздновать победу национальной сборной на чемпионате мира. Всем работникам государственных и частных организаций и студентам на всех этапах обучения будет предоставлен выходной день.
В следующем матче сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Польши 26 ноября.