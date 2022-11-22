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В Грузии раскрыли аферу с квартирами на полмиллиона долларов

В Грузии раскрыли аферу с квартирами на полмиллиона долларов

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали мужчину по факту попытки незаконного присвоения крупной суммы денег мошенническим путем, говорится в сообщении на сайте ведомства.Заинтересованным в покупке квартиры лицам мужчина показывал районы, где якобы должно было начаться строительство жилых многоэтажек.Для большей убедительности обвиняемый оформлял соответствующие договоры купли-продажи квартир, которые впоследствии были нотариально заверены.Мужчину задержали во время попытки мошеннического присвоения 30 тысяч долларов от клиента, желающего купить квартиру.Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка мошенничества", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.По предварительным данным ведомства, сумма, полученная задержанным обманным путем, превышает полмиллиона долларов. Принимаются соответствующие меры по выявлению других возможных пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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