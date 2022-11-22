https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-gruzii-zaderzhali-pozhilogo-muzhchinu-za-razvratnye-deystvie-nad-devochkoy-podrostkom-272375439.html

В Грузии задержали пожилого мужчину за развратные действия в отношении подростка

В Грузии задержали пожилого мужчину за развратные действия в отношении подростка

Мужчина 60-ти лет является родственником пострадавшей, сообщают СМИ 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T18:00+0400

2022-11-22T18:00+0400

2022-11-22T18:12+0400

происшествия

грузия

новости

шида картли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_115d652510727f08c306b2220cbde622.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Полиция региона Шида Картли задержала пожилого мужчину по обвинению в сексуальном домогательстве 13-летней девочки, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, подозреваемый мужчина, которому 60 лет, является родственником пострадавшей.Телекомпания выяснила, что мужчина водил девочку к себе на съемную квартиру, где совершал над ней развратные действия.Уголовное дело ведется по статье "развратные действия в отношении несовершеннолетнего". МВД Грузии и прокуратура пока не делали официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, шида картли