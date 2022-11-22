https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-gruzii-zaderzhali-pozhilogo-muzhchinu-za-razvratnye-deystvie-nad-devochkoy-podrostkom-272375439.html
В Грузии задержали пожилого мужчину за развратные действия в отношении подростка
В Грузии задержали пожилого мужчину за развратные действия в отношении подростка
Мужчина 60-ти лет является родственником пострадавшей, сообщают СМИ 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T18:00+0400
2022-11-22T18:00+0400
2022-11-22T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Полиция региона Шида Картли задержала пожилого мужчину по обвинению в сексуальном домогательстве 13-летней девочки, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, подозреваемый мужчина, которому 60 лет, является родственником пострадавшей.Телекомпания выяснила, что мужчина водил девочку к себе на съемную квартиру, где совершал над ней развратные действия.Уголовное дело ведется по статье "развратные действия в отношении несовершеннолетнего". МВД Грузии и прокуратура пока не делали официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, шида картли
происшествия, грузия, новости, шида картли
В Грузии задержали пожилого мужчину за развратные действия в отношении подростка
18:00 22.11.2022 (обновлено: 18:12 22.11.2022)
Мужчина 60-ти лет является родственником пострадавшей, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Полиция региона Шида Картли задержала пожилого мужчину по обвинению в сексуальном домогательстве 13-летней девочки, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, подозреваемый мужчина, которому 60 лет, является родственником пострадавшей.
Телекомпания выяснила, что мужчина водил девочку к себе на съемную квартиру, где совершал над ней развратные действия.
Уголовное дело ведется по статье "развратные действия в отношении несовершеннолетнего". МВД Грузии и прокуратура пока не делали официальных комментариев для СМИ.