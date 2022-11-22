https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-rustavi-obnaruzhili-nezakonnuyu-lesopilku-272364435.html

В Рустави обнаружили незаконную лесопилку

В Рустави обнаружили незаконную лесопилку

На месте изъято шесть единиц бревна из дуба и бука 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в Рустави (регион Квемо Картли) выявили незаконную лесопилку, сообщает пресс-служба ведомства.У одного гражданина во дворе была установлена незаконная ленточная лесопилка. На месте изъято шесть единиц бревна из дуба и бука, более 15 кубических метров досок и 18 кубических метров других лесоматериалов.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены соответствующим ведомствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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