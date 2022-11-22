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В Рустави обнаружили незаконную лесопилку
В Рустави обнаружили незаконную лесопилку
На месте изъято шесть единиц бревна из дуба и бука 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T12:51+0400
2022-11-22T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в Рустави (регион Квемо Картли) выявили незаконную лесопилку, сообщает пресс-служба ведомства.У одного гражданина во дворе была установлена незаконная ленточная лесопилка. На месте изъято шесть единиц бревна из дуба и бука, более 15 кубических метров досок и 18 кубических метров других лесоматериалов.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены соответствующим ведомствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси, квемо картли
грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси, квемо картли
В Рустави обнаружили незаконную лесопилку
На месте изъято шесть единиц бревна из дуба и бука
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в Рустави (регион Квемо Картли) выявили незаконную лесопилку, сообщает пресс-служба ведомства.
У одного гражданина во дворе была установлена незаконная ленточная лесопилка. На месте изъято шесть единиц бревна из дуба и бука, более 15 кубических метров досок и 18 кубических метров других лесоматериалов.
Материалы для дальнейшего реагирования отправлены соответствующим ведомствам.