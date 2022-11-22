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В Тбилиси продолжается укрепление обрушившегося склона в ущелье Вере
В Тбилиси продолжается укрепление обрушившегося склона в ущелье Вере
Длина стены составит около 140 метров, высота – 9 метров, а на реализацию проекта будет потрачено около трех миллионов лари 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T17:38+0400
2022-11-22T17:38+0400
2022-11-22T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Для укрепления обрушенного склона в ущелье Вере в Тбилиси ведется строительство железобетонной подпорной стены, сообщает пресс-служба мэрии столицы.По информации пресс-службы, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель Тбилисского сакребуло (Горсовет) Георгий Ткемаладзе ознакомились с работами по укреплению обрушившегося склона возле дома N11 по улице Габашвили."Это место представляло угрозу, была большая просьба населения на реализацию этого проекта, и конечно же ведутся соответствующие работы", - заявил Каладзе.По информации мэра, под землей, на глубине девяти метров, сделаны сваи. Длина стены составит около 140 метров, а высота – 9 метров.После завершения проекта администрация района Ваке проведет работы по благоустройству и озеленению."Самое главное – это безопасность населения, и мы видим, какого масштаба работы ведутся. Опасность, с которой столкнулось местное население, будет всячески устраняться", - сказал Каладзе.По данным мэрии, на реализацию проекта будет потрачено около трех миллионов лари. Работы планируется завершить в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси
В Тбилиси продолжается укрепление обрушившегося склона в ущелье Вере
Длина стены составит около 140 метров, высота – 9 метров, а на реализацию проекта будет потрачено около трех миллионов лари
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Для укрепления обрушенного склона в ущелье Вере в Тбилиси ведется строительство железобетонной подпорной стены, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По информации пресс-службы, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель Тбилисского сакребуло (Горсовет) Георгий Ткемаладзе ознакомились с работами по укреплению обрушившегося склона возле дома N11 по улице Габашвили.
"Это место представляло угрозу, была большая просьба населения на реализацию этого проекта, и конечно же ведутся соответствующие работы", - заявил Каладзе.
По информации мэра, под землей, на глубине девяти метров, сделаны сваи. Длина стены составит около 140 метров, а высота – 9 метров.
После завершения проекта администрация района Ваке проведет работы по благоустройству и озеленению.
"Самое главное – это безопасность населения, и мы видим, какого масштаба работы ведутся. Опасность, с которой столкнулось местное население, будет всячески устраняться", - сказал Каладзе.
По данным мэрии, на реализацию проекта будет потрачено около трех миллионов лари. Работы планируется завершить в феврале 2023 года.