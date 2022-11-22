https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-tbilisi-prodolzhaetsya-ukreplenie-obrushivshegosya-sklona-v-uschele-vere-272373395.html

В Тбилиси продолжается укрепление обрушившегося склона в ущелье Вере

В Тбилиси продолжается укрепление обрушившегося склона в ущелье Вере

Длина стены составит около 140 метров, высота – 9 метров, а на реализацию проекта будет потрачено около трех миллионов лари 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T17:38+0400

2022-11-22T17:38+0400

2022-11-22T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Для укрепления обрушенного склона в ущелье Вере в Тбилиси ведется строительство железобетонной подпорной стены, сообщает пресс-служба мэрии столицы.По информации пресс-службы, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель Тбилисского сакребуло (Горсовет) Георгий Ткемаладзе ознакомились с работами по укреплению обрушившегося склона возле дома N11 по улице Габашвили."Это место представляло угрозу, была большая просьба населения на реализацию этого проекта, и конечно же ведутся соответствующие работы", - заявил Каладзе.По информации мэра, под землей, на глубине девяти метров, сделаны сваи. Длина стены составит около 140 метров, а высота – 9 метров.После завершения проекта администрация района Ваке проведет работы по благоустройству и озеленению."Самое главное – это безопасность населения, и мы видим, какого масштаба работы ведутся. Опасность, с которой столкнулось местное население, будет всячески устраняться", - сказал Каладзе.По данным мэрии, на реализацию проекта будет потрачено около трех миллионов лари. Работы планируется завершить в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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