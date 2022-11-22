https://sputnik-georgia.ru/20221122/varshava-priznala-chto-prezident-duda-poobschalsya-s-vovanom-i-leksusom---video-272377834.html
Варшава признала, что президент Дуда пообщался с Вованом и Лексусом - видео
Варшава признала, что президент Дуда пообщался с Вованом и Лексусом - видео
В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом президент Польши Анджей Дуда признался, что всеми силами хочет избежать прямого столкновения с Россией. Подробнее ... 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T18:38+0400
2022-11-22T18:38+0400
2022-11-22T18:38+0400
видео
мультимедиа
анджей дуда
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Также президент Польши отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС."После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона", — говорится в сообщении.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, анджей дуда, видео
видео, мультимедиа, анджей дуда, видео
Варшава признала, что президент Дуда пообщался с Вованом и Лексусом - видео
В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом президент Польши Анджей Дуда признался, что всеми силами хочет избежать прямого столкновения с Россией. Подробнее - смотрите в видео
Также президент Польши отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС.
"После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона", — говорится в сообщении.