https://sputnik-georgia.ru/20221122/varshava-priznala-chto-prezident-duda-poobschalsya-s-vovanom-i-leksusom---video-272377834.html

Варшава признала, что президент Дуда пообщался с Вованом и Лексусом - видео

Варшава признала, что президент Дуда пообщался с Вованом и Лексусом - видео

В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом президент Польши Анджей Дуда признался, что всеми силами хочет избежать прямого столкновения с Россией. Подробнее ... 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T18:38+0400

2022-11-22T18:38+0400

2022-11-22T18:38+0400

видео

мультимедиа

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/16/272377039_0:0:2444:1374_1920x0_80_0_0_88a66c444f2534a4116da487df2216aa.png

Также президент Польши отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС."После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона", — говорится в сообщении.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, анджей дуда, видео