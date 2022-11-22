https://sputnik-georgia.ru/20221122/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-23-noyabrya-272372489.html

Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября

Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября

Движение будет ограничено от площади Авлабари до пересечения улицы Леха Качинского 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T17:17+0400

2022-11-22T17:17+0400

2022-11-22T17:17+0400

новости

грузия

царица кетеван

тбилиси

телави

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366336_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_3fc235c24818cd5cb9a8fa08988cf7c3.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Царицы Кетеван в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября в связи с установкой новогодней иллюминации, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.В частности, с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени движение будет ограничено от площади Авлабри до пересечения улицы Леха Качинского.В период ограничений транспортные средства смогут двигаться по улицам Ирбахи, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. С улицы Качинского можно будет двигаться как в направлении улицы Бочорми, так и в направлении проспекта Царицы Кетеван (с поворотом налево).Кроме того, водители автомобилей будут ехать с улицы Телави на улицу Бочорми, а также с улицы Ялбузи в направлении левого берега Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

телави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, царица кетеван, тбилиси, телави