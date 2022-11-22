https://sputnik-georgia.ru/20221122/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-23-noyabrya-272372489.html
Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября
Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября
Движение будет ограничено от площади Авлабари до пересечения улицы Леха Качинского 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T17:17+0400
2022-11-22T17:17+0400
2022-11-22T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Царицы Кетеван в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября в связи с установкой новогодней иллюминации, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.В частности, с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени движение будет ограничено от площади Авлабри до пересечения улицы Леха Качинского.В период ограничений транспортные средства смогут двигаться по улицам Ирбахи, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. С улицы Качинского можно будет двигаться как в направлении улицы Бочорми, так и в направлении проспекта Царицы Кетеван (с поворотом налево).Кроме того, водители автомобилей будут ехать с улицы Телави на улицу Бочорми, а также с улицы Ялбузи в направлении левого берега Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, царица кетеван, тбилиси, телави
новости, грузия, царица кетеван, тбилиси, телави
Вниманию автомобилистов! Движение в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября
Движение будет ограничено от площади Авлабари до пересечения улицы Леха Качинского
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Царицы Кетеван в центре Тбилиси будет ограничено 23 ноября в связи с установкой новогодней иллюминации, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
В частности, с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени движение будет ограничено от площади Авлабри до пересечения улицы Леха Качинского.
В период ограничений транспортные средства смогут двигаться по улицам Ирбахи, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. С улицы Качинского можно будет двигаться как в направлении улицы Бочорми, так и в направлении проспекта Царицы Кетеван (с поворотом налево).
Кроме того, водители автомобилей будут ехать с улицы Телави на улицу Бочорми, а также с улицы Ялбузи в направлении левого берега Куры.