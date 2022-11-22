https://sputnik-georgia.ru/20221122/vykhodit-dokumentalnyy-film-o-pelevine-272374640.html
Выходит документальный фильм о Пелевине
Выходит документальный фильм о Пелевине
Премьера ленты состоится в день 60-летия писателя на платформе KION 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T19:25+0400
2022-11-22T19:25+0400
2022-11-22T19:25+0400
культура
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24335/20/243352018_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_97012c76a65fd6349317b6efb0b22de9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. В Интернет выходит документальная картина об известном российском писателе Викторе Пелевине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра. Ожидается, что премьера фильма состоится 22 ноября, в день 60-летия писателя, на платформе KION.Известно, что автор кинопроекта — Родион Чепель, который снял документальную картину "Дуров". Во время работы над фильмом он изучил архивы, работы Пелевина, пообщался со знавшими его людьми. "О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главред Vogue Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина известный литературный критик Галина Юзефович", — рассказывается в пресс-релизе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24335/20/243352018_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_62d0d61398929d0542e8bed5ca3770a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, в мире, россия
культура, новости, в мире, россия
Выходит документальный фильм о Пелевине
Премьера ленты состоится в день 60-летия писателя на платформе KION
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik.
В Интернет выходит документальная картина об известном российском писателе Викторе Пелевине, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.
Ожидается, что премьера фильма состоится 22 ноября, в день 60-летия писателя, на платформе KION.
Писатель выпускает по роману практически каждый год. "У каждого тираж около 100 тысяч копий — это один из лучших результатов по стране", — говорят в пресс-службе. При этом он почти 20 лет не дает интервью и не появляется на публике.
Известно, что автор кинопроекта — Родион Чепель, который снял документальную картину "Дуров". Во время работы над фильмом он изучил архивы, работы Пелевина, пообщался со знавшими его людьми.
"О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главред Vogue Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина известный литературный критик Галина Юзефович", — рассказывается в пресс-релизе.