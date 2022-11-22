https://sputnik-georgia.ru/20221122/vykhodit-dokumentalnyy-film-o-pelevine-272374640.html

Выходит документальный фильм о Пелевине

Выходит документальный фильм о Пелевине

Премьера ленты состоится в день 60-летия писателя на платформе KION 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. В Интернет выходит документальная картина об известном российском писателе Викторе Пелевине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра. Ожидается, что премьера фильма состоится 22 ноября, в день 60-летия писателя, на платформе KION.Известно, что автор кинопроекта — Родион Чепель, который снял документальную картину "Дуров". Во время работы над фильмом он изучил архивы, работы Пелевина, пообщался со знавшими его людьми. "О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главред Vogue Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина известный литературный критик Галина Юзефович", — рассказывается в пресс-релизе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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