https://sputnik-georgia.ru/20221123/dlya-resheniya-problemy-s-napadeniyami-sobak-na-lyudey-v-gruzii-razrabotayut-novuyu-reformu-272393411.html

Для решения проблемы с нападениями собак на людей в Грузии разработают новую реформу

Для решения проблемы с нападениями собак на людей в Грузии разработают новую реформу

В последнее время в стране поднялась паника из-за учащения случаев нападения на людей крупных домашних собак 23.11.2022, Sputnik Грузия

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арчил талаквадзе

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии нужно основать единый стандарт и действенную структуру для решения проблем бездомных собак, а также для разведения и наличия некоторых агрессивных пород собак, заявил член парламентского большинства Арчил Талаквадзе. В последнее время в Грузии поднялась паника из-за учащения случаев нападения на людей домашних собак определенных пород. По его словам, за последние годы как со стороны власти, так и со стороны гражданских активистов и специалистов было зафиксировано желание и цель провести гуманную политику по отношению к животным, урегулирование вопроса их учета, проживания и вопрос контроля заболеваний, однако этого оказалось недостаточно. Талаквадзе пояснил, что соответствующий комитет парламента совместно с заинтересованными сторонами активно работает над реформой, чтобы разработать законодательный пакет, соответствующий европейским стандартам. Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента приступило к разработке законопроекта, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак. Также депутат вспомнил несчастный случай, произошедший в центре Тбилиси на днях, когда питбуль напал на двухлетнего ребенка. "Два дня назад произошел еще один судьбоносный случай – питбуль нанес повреждения ребенку. Надеюсь на профессионализм врачей. Болею за малыша и его семью. Все будет хорошо!" – написал он. По распространившейся информации, собака неожиданно стала агрессивной и напала на ребенка. Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка. Ребенок с тяжелыми повреждениями был доставлен в клинику, где ему провели операцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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арчил талаквадзе, тбилиси, грузия, новости, общество, собака, собаки