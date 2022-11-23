https://sputnik-georgia.ru/20221123/gostepriimstvo-silnaya-storona-gruzin--glava-minekonomiki-o-planakh-na-vystavke-itb-berlin-272397489.html

Министр экономики: гостеприимство – сильная сторона грузин

Министр экономики: гостеприимство – сильная сторона грузин

Это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T15:19+0400

2022-11-23T15:19+0400

2022-11-23T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Гостеприимство – самая сильная сторона грузин, и это главная тема и направление, которые представят на выставке ITB Berlin в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на встрече с представителями туристической сферы в Грузии.В ходе встречи была представлена ​​концепция Грузии как страны-хозяйки выставки ITB Berlin 2023 и презентация нового имиджевого видеоролика страны под названием "Гость"."Верю, что мы еще раз покажем свое гостеприимство всему миру. Именно с этой концепцией было подготовлено новое видео под названием "Гость". Конечно, мы будем использовать это видео на платформе ITB Berlin. И я уверен, что мы примем много гостей в нашей уникальной стране", – сказал Давиташвили.По его словам, участие Грузии в ITB Berlin 2023, наряду с представлением страны на мировой арене, даст туристической отрасли страны ценную возможность для дальнейшего развития.Давиташвили призвал представителей туристического сектора Грузии к сотрудничеству, дабы представить страну с лучшей стороны и чтобы грузинское гостеприимство на крупнейшей в мире туристической выставке стало запоминающимся событием международного масштаба."Я уверен, что это мероприятие будет способствовать более широкому обмену нашим богатым культурным, природным и туристическим потенциалом, и в то же время будет способствовать углублению многих интересных связей", – отметил министр.Презентацию об участии Грузии в выставке ITB Berlin провела представителям туристической отрасли замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.По ее словам, статус принимающей страны на ITB Berlin даст Грузии прямой доступ к крупнейшим мировым байерам и целевым рынкам, освещению в СМИ стоимостью в 37 млн ​​евро, а главное – возможность представить свой турпотенциал и турпродукты для 200-тысячной аудитории выставки, в том числе 100 тысяч деловых посетителей и миллионов телезрителей выставки.По информации Квривишвили, во время выставки в главном павильоне у Грузии будет стенд площадью 705 квадратных метров, на котором представят беспрецедентно большое количество туристических компаний.Квривишвили призвала сектор к сотрудничеству, чтобы туристический потенциал Грузии мог быть представлен максимально полно, и страна могла в полной мере воспользоваться преимуществами, которые предоставляет статус принимающей страны ITB Berlin.ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году, и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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