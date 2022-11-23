https://sputnik-georgia.ru/20221123/gruzinskaya-mechta-rezolyutsii-evroparlamenta-ispolzuyut-kak-oruzhie-protiv-gruzii-272420379.html
"Грузинская мечта": резолюции Европарламента используют как оружие против Грузии
"Грузинская мечта": резолюции Европарламента используют как оружие против Грузии
При этом эти силы теряют поддержку в грузинском обществе, уверен депутат 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T21:03+0400
2022-11-23T21:03+0400
2022-11-23T21:03+0400
политика
грузия
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михаил саакашвили
ника гварамия
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ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники за рубежом используют резолюции Европарламента (ЕП) как политическое оружие против Грузии, заявил глава парламентского комитета по внешним связям Ираклий Чиковани.В июне этого года ЕП принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии и о деструктивной роли Бидзины Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.В декабре Европарламент должен на пленарной сессии утвердить резолюцию по отчету о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС.В отчете выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, а также говорится о необходимости освободить Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение", а также пересмотреть дело Гварамия. Там же говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе."Европейская народная партия", частью которой является "Единое национальное движение", инициировала 200 поправок в окончательный текст резолюции, которые делают текст более резким.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, ираклий чиковани, тбилиси, грузинская мечта, европарламент
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, ираклий чиковани, тбилиси, грузинская мечта, европарламент
"Грузинская мечта": резолюции Европарламента используют как оружие против Грузии
При этом эти силы теряют поддержку в грузинском обществе, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники за рубежом используют резолюции Европарламента (ЕП) как политическое оружие против Грузии, заявил глава парламентского комитета по внешним связям Ираклий Чиковани.
В июне этого года ЕП принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится об ухудшении медиасреды в Грузии и о деструктивной роли Бидзины Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
"Неприемлемо, когда резолюции ЕП используются как политическое оружие... "Нацдвижение" и ассоциированные с ним силы все это используют как свое оружие. Они ведут интенсивную работу с партнерами, и в этом они видят единственную возможность сохранить свою политическую значимость, тогда как в грузинском обществе они теряют поддержку", - сказал Чиковани.
В декабре Европарламент должен на пленарной сессии утвердить резолюцию по отчету о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС.
В отчете выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, а также говорится о необходимости освободить Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение", а также пересмотреть дело Гварамия. Там же говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
"Европейская народная партия", частью которой является "Единое национальное движение", инициировала 200 поправок в окончательный текст резолюции, которые делают текст более резким.