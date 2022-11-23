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Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отметил 76-летие 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения, пожелав скорейшего восстановления мира между Россией и Грузией и Россией и Украиной, говорится в сообщении на сайте Патриархии России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отметил 76-летие.Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом.Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, патриарх московский и всея руси кирилл, новости, грузия, общество, украина, русская православная церковь, россия
Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отметил 76-летие
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения, пожелав скорейшего восстановления мира между Россией и Грузией и Россией и Украиной, говорится в сообщении на сайте Патриархии России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отметил 76-летие.
"С любовью во Христе поздравляем Вас с днем Вашего рождения! В эти сложные времена желаем Вам здоровья и всех благ Божиих. Желаем также, чтобы Вашими и общими усилиями как можно скорее восстановились справедливость и мир между Россией и Украиной, между нашими государствами. Да хранит Господь Вас и Вашу паству!", - говорится
в письме.
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом.
Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.