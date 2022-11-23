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Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения

Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отметил 76-летие 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения, пожелав скорейшего восстановления мира между Россией и Грузией и Россией и Украиной, говорится в сообщении на сайте Патриархии России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отметил 76-летие.Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом.Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, патриарх московский и всея руси кирилл, новости, грузия, общество, украина, русская православная церковь, россия