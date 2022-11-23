https://sputnik-georgia.ru/20221123/kak-izmenilis-tseny-v-stranakh-yuzhnogo-kavkaza-272418835.html

Как изменились цены в странах Южного Кавказа

Как изменились цены в странах Южного Кавказа

По данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6% 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T20:02+0400

2022-11-23T20:02+0400

2022-11-23T19:51+0400

грузия

экономика

новости

армения

азербайджан

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272418680_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_7ad313e2aae00d1a7b40db9a62ffa572.jpg

За год в октябре цены выросли на транспорт (11,6%), гостиницы и рестораны (16,8%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.В Азербайджане потребительские цены выросли на 01,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,6% - в сравнении с октябрем прошлого года, об этом говорят данные Госкомстата.В Армении за последний год, по сравнению с октябрем 2021 года, жизнь подорожала на 9,5%, а за последний месяц – на 0,3% (в октябре по сравнению с сентябрем), сообщает Статистический комитет. При этом за год в большей степени подорожали продукты питания, в частности – хлеб и крупы (18,6 %), мясо (12,3 %), молочные продукты и яйца (10,4%). Подорожали также услуги в сфере отдыха и культуры (14,1 %), рестораны и гостиницы (9,3 %), что, по всей видимости, обусловлено спросом, вызванным большим количеством переехавших в Армению россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, армения, азербайджан, инфографика, инфографика