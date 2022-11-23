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Как изменились цены в странах Южного Кавказа
Как изменились цены в странах Южного Кавказа
По данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6% 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T20:02+0400
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За год в октябре цены выросли на транспорт (11,6%), гостиницы и рестораны (16,8%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.В Азербайджане потребительские цены выросли на 01,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,6% - в сравнении с октябрем прошлого года, об этом говорят данные Госкомстата.В Армении за последний год, по сравнению с октябрем 2021 года, жизнь подорожала на 9,5%, а за последний месяц – на 0,3% (в октябре по сравнению с сентябрем), сообщает Статистический комитет. При этом за год в большей степени подорожали продукты питания, в частности – хлеб и крупы (18,6 %), мясо (12,3 %), молочные продукты и яйца (10,4%). Подорожали также услуги в сфере отдыха и культуры (14,1 %), рестораны и гостиницы (9,3 %), что, по всей видимости, обусловлено спросом, вызванным большим количеством переехавших в Армению россиян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, армения, азербайджан, инфографика, инфографика
Как изменились цены в странах Южного Кавказа
По данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%
За год в октябре цены выросли на транспорт (11,6%), гостиницы и рестораны (16,8%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.
В Азербайджане потребительские цены выросли на 01,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,6% - в сравнении с октябрем прошлого года, об этом говорят данные Госкомстата.
В Армении за последний год, по сравнению с октябрем 2021 года, жизнь подорожала на 9,5%, а за последний месяц – на 0,3% (в октябре по сравнению с сентябрем), сообщает Статистический комитет. При этом за год в большей степени подорожали продукты питания, в частности – хлеб и крупы (18,6 %), мясо (12,3 %), молочные продукты и яйца (10,4%). Подорожали также услуги в сфере отдыха и культуры (14,1 %), рестораны и гостиницы (9,3 %), что, по всей видимости, обусловлено спросом, вызванным большим количеством переехавших в Армению россиян.