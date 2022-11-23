https://sputnik-georgia.ru/20221123/karnaukhov-zachem-zapadu-atomnaya-katastrofa-na-zaporozhskoy-aes-272404066.html
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?
Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное... 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T17:14+0400
2022-11-23T17:14+0400
2022-11-23T17:14+0400
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Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов. Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косове, где Запад также разжигает войну, смотрите в видео.
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, видео
видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, видео
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?
Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем США и Европы
Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов. Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косове, где Запад также разжигает войну, смотрите в видео.