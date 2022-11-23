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В Тбилиси прошла конференция грузинских воскресных школ, действующих за рубежом

В Тбилиси прошла конференция грузинских воскресных школ, действующих за рубежом

Грузинские воскресные школы действуют в 150 странах мира 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии при поддержке Минобразования и Департамента госязыка приняло рабочую конференцию руководителей и педагогов грузинских воскресных школ, действующих за рубежом, сообщается на сайте ведомства.Также обсуждались возможности улучшения интегрированных учебников, созданных с целью поддержки воскресных школ.Замминистра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди поблагодарил руководителей и учителей грузинских воскресных школ за ту важную деятельность, которую они ведут за рубежом с целью сохранения родного языка, национальной и культурной идентичности.По словам Константиниди, роль Минобразования и науки Грузии, а также Департамента госязыка и Национального центра профразвития учителей является важным в процессе поддержки учебы в грузинских воскресных школах.На встрече присутствовали руководители и педагоги грузинских воскресных школ из Австрии, США, Беларуси, Германии, Эстонии, Ирландии, Турции, Италии, Испании, Канады, Кипра, Голландии, Португалии, Греции, Франции, Украины, Казахстана и Швейцарии.Нужно отметить, что грузинские воскресные школы действуют в 150 странах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, грузинский язык, культура, мид грузии, минобразования грузии