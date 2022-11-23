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Коронавирус в Грузии: Минздрав отчитался о ситуации в стране

Коронавирус в Грузии: Минздрав отчитался о ситуации в стране

Замминистра вновь призвала жителей страны вакцинироваться и соблюдать правила гигиены 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии циркулируют разные вирусы, среди которых доля коронавируса (COVID-19) составляет 2%, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По словам Габуния, коронавирус в Грузии не активизировался, наоборот, в стране явно выражена нисходящая волна. Комментируя меры предосторожности и превенции, Габуния отметила, что в случае повышения температуры у ребенка, его должен осмотреть семейный врач. Больной должен оставаться в этот период дома и лечение должно быть симптоматическим. Более осторожно следует быть людям с какими-либо сопутствующими хроническими заболеваниями, потому, в случае заболевания, им требуется больше внимания, отметила она.По ее словам, риск осложнений при гриппе и гриппоподобных заболеваниях не превышает 1%. Если у человека нет сопутствующих заболеваний, вероятность того, что это состояние осложнится, очень мала. "Необходима осторожность. И для этой предосторожности мы призываем население делать прививки от гриппа. А, во-вторых, снова и снова соблюдать правила гигиены", – напомнила Габуния. Напомним, сделать прививку от гриппа бесплатно жители Грузии могут до 30 ноября включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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