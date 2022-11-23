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Коронавирус в Грузии: Минздрав отчитался о ситуации в стране
Коронавирус в Грузии: Минздрав отчитался о ситуации в стране
Замминистра вновь призвала жителей страны вакцинироваться и соблюдать правила гигиены 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T13:35+0400
2022-11-23T13:35+0400
2022-11-23T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии циркулируют разные вирусы, среди которых доля коронавируса (COVID-19) составляет 2%, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По словам Габуния, коронавирус в Грузии не активизировался, наоборот, в стране явно выражена нисходящая волна. Комментируя меры предосторожности и превенции, Габуния отметила, что в случае повышения температуры у ребенка, его должен осмотреть семейный врач. Больной должен оставаться в этот период дома и лечение должно быть симптоматическим. Более осторожно следует быть людям с какими-либо сопутствующими хроническими заболеваниями, потому, в случае заболевания, им требуется больше внимания, отметила она.По ее словам, риск осложнений при гриппе и гриппоподобных заболеваниях не превышает 1%. Если у человека нет сопутствующих заболеваний, вероятность того, что это состояние осложнится, очень мала. "Необходима осторожность. И для этой предосторожности мы призываем население делать прививки от гриппа. А, во-вторых, снова и снова соблюдать правила гигиены", – напомнила Габуния. Напомним, сделать прививку от гриппа бесплатно жители Грузии могут до 30 ноября включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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минздрав, минздрав грузии, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, грипп
минздрав, минздрав грузии, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, грипп
Коронавирус в Грузии: Минздрав отчитался о ситуации в стране
13:35 23.11.2022 (обновлено: 13:46 23.11.2022)
Замминистра вновь призвала жителей страны вакцинироваться и соблюдать правила гигиены
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии циркулируют разные вирусы, среди которых доля коронавируса (COVID-19) составляет 2%, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По словам Габуния, коронавирус в Грузии не активизировался, наоборот, в стране явно выражена нисходящая волна.
"Заболеваемость коронавирусом небольшая – 100-150 случаев в день. Тестирование продолжается, показатель положительных результатов составляет 2%. Во всем этом движении коронавирус составляет 2%, остальное – другие вирусы, которые циркулируют в течение года. Но сейчас их больше", – сказала Габуния в эфире телеканала "Имеди".
Комментируя меры предосторожности и превенции, Габуния отметила, что в случае повышения температуры у ребенка, его должен осмотреть семейный врач. Больной должен оставаться в этот период дома и лечение должно быть симптоматическим.
Более осторожно следует быть людям с какими-либо сопутствующими хроническими заболеваниями, потому, в случае заболевания, им требуется больше внимания, отметила она.
По ее словам, риск осложнений при гриппе и гриппоподобных заболеваниях не превышает 1%. Если у человека нет сопутствующих заболеваний, вероятность того, что это состояние осложнится, очень мала.
"Необходима осторожность. И для этой предосторожности мы призываем население делать прививки от гриппа. А, во-вторых, снова и снова соблюдать правила гигиены", – напомнила Габуния.
Напомним, сделать прививку от гриппа бесплатно жители Грузии могут до 30 ноября включительно.