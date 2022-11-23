https://sputnik-georgia.ru/20221123/lavrov-prinimaet-uchastie-v-zasedanii-glav-mid-odkb-v-erevane---video-272401895.html
Лавров принимает участие в заседании глав МИД ОДКБ в Ереване - видео
Лавров принимает участие в заседании глав МИД ОДКБ в Ереване - видео
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности... 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T12:35+0400
2022-11-23T12:35+0400
2022-11-23T16:08+0400
видео
лавров
сергей лавров
ереван
одкб
россия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272400995_0:0:2155:1213_1920x0_80_0_0_82592e4f9b8313cfb14c5319c0fd6743.png
В ходе встреч обсуждается военно-политическая обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Рассматривается пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации.
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272400995_23:0:1716:1270_1920x0_80_0_0_8771a4dd56bde57474f0ba7086cbfaae.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, лавров, сергей лавров, ереван, одкб, россия, мультимедиа, видео
видео, лавров, сергей лавров, ереван, одкб, россия, мультимедиа, видео
Лавров принимает участие в заседании глав МИД ОДКБ в Ереване - видео
12:35 23.11.2022 (обновлено: 16:08 23.11.2022)
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран-участниц ОДКБ
В ходе встреч обсуждается военно-политическая обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Рассматривается пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации.