https://sputnik-georgia.ru/20221123/lavrov-prinimaet-uchastie-v-zasedanii-glav-mid-odkb-v-erevane---video-272401895.html

Лавров принимает участие в заседании глав МИД ОДКБ в Ереване - видео

Лавров принимает участие в заседании глав МИД ОДКБ в Ереване - видео

Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности... 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T12:35+0400

2022-11-23T12:35+0400

2022-11-23T16:08+0400

видео

лавров

сергей лавров

ереван

одкб

россия

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272400995_0:0:2155:1213_1920x0_80_0_0_82592e4f9b8313cfb14c5319c0fd6743.png

В ходе встреч обсуждается военно-политическая обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Рассматривается пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации.

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, лавров, сергей лавров, ереван, одкб, россия, мультимедиа, видео