https://sputnik-georgia.ru/20221123/magnitnye-buri-v-dekabre-2022-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-272418247.html

Магнитные бури в декабре 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в декабре 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в декабре 2022 года, по предварительным прогнозам, окажут негативное влияние в основном на метеозависимых людей, реагирующих на любые изменения... 23.11.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Зная в декабре точные дни магнитных бурь, можно подготовиться к ним заранее, чтобы облегчить свое состояние.В каких числах декабря 2022 года ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия.Магнитные бури в декабре 2022По предварительным прогнозам, в декабре 2022 года предстоит несколько магнитных бурь.С 1 по 3 декабря ожидается первая магнитная буря - геомагнитное возмущение в эти дни, по прогнозу, будет невысоким, поэтому его почувствуют только лица, зависимые от погоды.Следующая магнитная буря, по прогнозу специалистов, выпадает на 7–10 декабря – ее пик приходится на 9 число. Это будет самая продолжительная магнитная буря в декабре, поэтому она повлияет на многих людей, несмотря на то, что геомагнитное возмущение, по прогнозу, ожидается незначительное.Еще одна магнитная буря предстоит 15–17 декабря – по прогнозу, она повлияет только на лиц, зависимых от погоды.Последнюю магнитную бурю прогнозируют специалисты 21–23 декабря. Магнитная буря ожидается средней силы – ее почувствуют не только метеозависимые люди.Геомагнитные колебания в остальные дни декабря будут слабыми и особого влияния не окажут на организм человека.Что делать в неблагоприятные дниБольшинство жителей нашей планеты реагируют на магнитные бури, однако серьезной проблемой они являются для лиц, реагирующих на любые изменения погоды.Следовательно, в неблагоприятные дни, перепады настроения, бессонница и незначительные недомогания бывают у многих людей. Серьезно позаботиться о своем здоровье в неблагоприятные дни нужно метеозависимым лицам, а также людям с хроническими заболеваниями и психическими проблемами.Для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют вести здоровый образ жизни.В частности, в неблагоприятные дни кофе, энергетические напитки и алкоголь желательно заменить зеленым или травяным чаем.Ложится спать нужно в одно и то же время, а перед сном желательно принять контрастный душ, чтобы улучшишь кровообращение и быстро уснуть.В неблагоприятные дни необходимо ежедневно проветривать помещение и гулять пешком на свежем воздухе - легкая физическая активность улучшит кровообращение и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки