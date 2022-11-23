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https://sputnik-georgia.ru/20221123/minkult-gruzii-vernul-na-rodinu-kartinu-viola-v-rozovom-bazhbeuk-melikova-272395880.html
Минкульт Грузии вернул на родину картину "Виола в розовом" Бажбеук-Меликова
Минкульт Грузии вернул на родину картину "Виола в розовом" Бажбеук-Меликова
Полотно будет помещено в фонд Государственного музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T14:59+0400
2022-11-23T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи в рамках проекта "Пополнение музейных фондов" приобрело работу "Виола в розовом" заслуженного художника Грузии, живописца и графика армянского происхождения Александра Бажбеук-Меликова.Художник является последователем и продолжателем искусства выдающихся колористов XVIII-XIX веков, французских романтиков и импрессионистов, отмечают в ведомстве. Но основное поле его творчества – все же живопись."Темы и персонажи создателя – акробаты, циркачи или обнаженные натуры – излучают очарование земной красоты. Для справки: "Виола в розовом" будет помещена в фонд Государственного музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили", – сообщают в министерстве.К слову, по инициативе главы Минкульта Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.Кто такой Бажбеук-Меликов?Александр Бажбеук-Меликов родился в Тифлисе в 1891 году в семье служащего. В 1903 году после посещений вечерних занятий худшколы Бажбеук-Меликов поступил в Училище живописи и скульптуры Кавказского Общества поощрения изящных искусств. А в 1910 году отправился в Москву, где обучался в студии художника Василия Мешкова, затем переехал в Петербург и поступил в Академию художеств.В 1917 году Бажбеук-Меликов вернулся в Тифлис и этот год стал началом его самостоятельной художественной деятельности. В 1922-1929 годах он преподает в студии Мосе Тоидзе, а до 1937 года – в Академии художеств Грузии.Его картины выставлялись вместе с работами грузинского художника Ладо Гудиашвили в Тифлисе в 1918 году, в Ереване – в 1835-м, а также в Тбилиси, Москве и Ереване в 1968 году – это была посмертная выставка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, тея цулукиани, художник, художник, грузинские художники
грузия, культура, новости, тея цулукиани, художник, художник, грузинские художники

Минкульт Грузии вернул на родину картину "Виола в розовом" Бажбеук-Меликова

14:59 23.11.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство культуры и спорта Грузии
Министерство культуры и спорта Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Полотно будет помещено в фонд Государственного музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи в рамках проекта "Пополнение музейных фондов" приобрело работу "Виола в розовом" заслуженного художника Грузии, живописца и графика армянского происхождения Александра Бажбеук-Меликова.
Художник является последователем и продолжателем искусства выдающихся колористов XVIII-XIX веков, французских романтиков и импрессионистов, отмечают в ведомстве. Но основное поле его творчества – все же живопись.
"Темы и персонажи создателя – акробаты, циркачи или обнаженные натуры – излучают очарование земной красоты. Для справки: "Виола в розовом" будет помещена в фонд Государственного музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили", – сообщают в министерстве.
К слову, по инициативе главы Минкульта Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.

Кто такой Бажбеук-Меликов?

Александр Бажбеук-Меликов родился в Тифлисе в 1891 году в семье служащего. В 1903 году после посещений вечерних занятий худшколы Бажбеук-Меликов поступил в Училище живописи и скульптуры Кавказского Общества поощрения изящных искусств. А в 1910 году отправился в Москву, где обучался в студии художника Василия Мешкова, затем переехал в Петербург и поступил в Академию художеств.
© Sputnik / Alena SaveljevaАлександр Бажбеук-Меликов "Портрет"
Александр Бажбеук-Меликов Портрет - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2022
Александр Бажбеук-Меликов "Портрет"
© Sputnik / Alena Saveljeva
В 1917 году Бажбеук-Меликов вернулся в Тифлис и этот год стал началом его самостоятельной художественной деятельности. В 1922-1929 годах он преподает в студии Мосе Тоидзе, а до 1937 года – в Академии художеств Грузии.
Его картины выставлялись вместе с работами грузинского художника Ладо Гудиашвили в Тифлисе в 1918 году, в Ереване – в 1835-м, а также в Тбилиси, Москве и Ереване в 1968 году – это была посмертная выставка.
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