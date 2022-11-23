https://sputnik-georgia.ru/20221123/na-zapade-gruzii-otets-izbil-doch-podrostka-uznav-o-ee-iznasilovanii-272415738.html

На западе Грузии отец избил дочь-подростка, узнав об ее изнасиловании

На западе Грузии отец избил дочь-подростка, узнав об ее изнасиловании

Девочка с тяжелыми повреждениями находится в больнице, с ней работают психологи 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T18:36+0400

2022-11-23T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Мужчина на западе Грузии избил свою 14-летнюю дочь, после того как она призналась, что ее изнасиловали, сообщают грузинские СМИ.Случай произошел два дня назад в Аджарии.По распространившейся информации, полиция ищет 23-летнего обвиняемого в изнасиловании мужчину. Как выяснилось, молодой мужчиниа общался с 14-летней девушкой по интернету и обещал жениться. Он вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней и скрылся. Случай произошел в одном из сел Хелвачаурского района. С несовершеннолетней в клинике работают психологи.После того, как несовершеннолетняя девочка рассказала отцу о произошедшем, он избил ее настолько, что девочка с тяжелыми повреждениями оказалась в медицинском учреждении.Отца девочка задержали. Следствие идет по статье "семейное насилие", что наказывается общественно полезным трудом на срок от восьмидесяти до ста пятидесяти часов либо лишением свободы на срок до двух лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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