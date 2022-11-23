https://sputnik-georgia.ru/20221123/nona-gaprindashvili-lidiruet-na-turnire-sredi-veteranov-v-italii-272420102.html
Нона Гаприндашвили лидирует на турнире среди ветеранов в Италии
Нона Гаприндашвили лидирует на турнире среди ветеранов в Италии
Гаприндашвили выиграла четыре встречи и три завершила вничью 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T20:33+0400
2022-11-23T20:33+0400
2022-11-23T20:33+0400
спорт
новости
грузия
нона гаприндашвили
тбилиси
италия
fide
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/76/247287650_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_ca16a50019a889f994e79ffc2a08c6cf.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили занимает первое место на чемпионате мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Тридцатый по счету чемпионат мира среди шахматистов-ветеранов FIDE начался в итальянском городе Ассизи 15 ноября. Соревнования состоят из 11 туров и проходят по швейцарской системе. Чемпионат завершится 26 ноября.Гроссмейстер Нона Гаприндашвили провела семь встреч и набрала 5,5 очков. Гаприндашвили выиграла четыре встречи и три завершила вничью.Нона Гаприндашвили, действующая чемпионка среди женщин 65+ . Она выигрывала турнир в 1995, 2009, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021-м годах турнир не проводился.От Грузии в турнире также принимают участие Зураб Стуруа (+50), который также идет на первом месте, и Софико Тереладзе (+50).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/76/247287650_89:0:2312:1667_1920x0_80_0_0_beeb007e649698010e45ea8f90fc9139.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, нона гаприндашвили, тбилиси, италия, fide
спорт, новости, грузия, нона гаприндашвили, тбилиси, италия, fide
Нона Гаприндашвили лидирует на турнире среди ветеранов в Италии
Гаприндашвили выиграла четыре встречи и три завершила вничью
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили занимает первое место на чемпионате мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.
Тридцатый по счету чемпионат
мира среди шахматистов-ветеранов FIDE начался в итальянском городе Ассизи 15 ноября. Соревнования состоят из 11 туров и проходят по швейцарской системе. Чемпионат завершится 26 ноября.
Гроссмейстер Нона Гаприндашвили провела семь встреч и набрала 5,5 очков. Гаприндашвили выиграла четыре встречи и три завершила вничью.
Нона Гаприндашвили, действующая чемпионка среди женщин 65+ . Она выигрывала турнир в 1995, 2009, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021-м годах турнир не проводился.
От Грузии в турнире также принимают участие Зураб Стуруа (+50), который также идет на первом месте, и Софико Тереладзе (+50).