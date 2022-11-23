https://sputnik-georgia.ru/20221123/nona-gaprindashvili-lidiruet-na-turnire-sredi-veteranov-v-italii-272420102.html

Нона Гаприндашвили лидирует на турнире среди ветеранов в Италии

Нона Гаприндашвили лидирует на турнире среди ветеранов в Италии

Гаприндашвили выиграла четыре встречи и три завершила вничью 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили занимает первое место на чемпионате мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Тридцатый по счету чемпионат мира среди шахматистов-ветеранов FIDE начался в итальянском городе Ассизи 15 ноября. Соревнования состоят из 11 туров и проходят по швейцарской системе. Чемпионат завершится 26 ноября.Гроссмейстер Нона Гаприндашвили провела семь встреч и набрала 5,5 очков. Гаприндашвили выиграла четыре встречи и три завершила вничью.Нона Гаприндашвили, действующая чемпионка среди женщин 65+ . Она выигрывала турнир в 1995, 2009, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021-м годах турнир не проводился.От Грузии в турнире также принимают участие Зураб Стуруа (+50), который также идет на первом месте, и Софико Тереладзе (+50).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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