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Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото

Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото

Проспект Кетеван Цамебули в районе Авлабари в центре грузинской столицы полностью отремонтирован - от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского. Смотрите в... 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T19:43+0400

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В ходе ремонтных работ были заменены и обновлены подземные и наземные коммуникации, обустроены остановки, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.

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