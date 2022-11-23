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https://sputnik-georgia.ru/20221123/novyy-oblik-istoricheskogo-prospekta-v-tsentre-tbilisi---foto-272417169.html
Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото
Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото
Проспект Кетеван Цамебули в районе Авлабари в центре грузинской столицы полностью отремонтирован - от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского. Смотрите в... 23.11.2022, Sputnik Грузия
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В ходе ремонтных работ были заменены и обновлены подземные и наземные коммуникации, обустроены остановки, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, фото

Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото

19:43 23.11.2022 (обновлено: 19:50 23.11.2022)
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Проспект Кетеван Цамебули в районе Авлабари в центре грузинской столицы полностью отремонтирован - от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского. Смотрите в фотоленте, как сейчас выглядит эта улица
В ходе ремонтных работ были заменены и обновлены подземные и наземные коммуникации, обустроены остановки, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь проспект в историческом центре грузинской столицы выглядит совсем по-современному

Теперь проспект в историческом центре грузинской столицы выглядит совсем по-современному - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь проспект в историческом центре грузинской столицы выглядит совсем по-современному

© photo: Sputnik / Stringer

Тут изменилось все - и дороги, и тротуары, появились новые деревья

Тут изменилось все - и дороги, и тротуары, появились новые деревья - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут изменилось все - и дороги, и тротуары, появились новые деревья

© photo: Sputnik / Stringer

Так теперь выглядит проезжая часть проспекта

Так теперь выглядит проезжая часть проспекта - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так теперь выглядит проезжая часть проспекта

© photo: Sputnik / Stringer

Как и на многих других улицах Тбилиси, здесь появились выделенные полосы для общественного транспорта

Как и на многих других улицах Тбилиси, здесь появились выделенные полосы для общественного транспорта - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как и на многих других улицах Тбилиси, здесь появились выделенные полосы для общественного транспорта

© photo: Sputnik / Stringer

Передвигаться по проспекту стало удобно и обычным прохожим

Передвигаться по проспекту стало удобно и обычным прохожим - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Передвигаться по проспекту стало удобно и обычным прохожим

© photo: Sputnik / Stringer

А так сейчас выглядит территория у станции метро "Авлабари", названной по имени района города, в котором она находится

А так сейчас выглядит территория у станции метро &quot;Авлабари&quot;, названной по имени района города, в котором она находится - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

А так сейчас выглядит территория у станции метро "Авлабари", названной по имени района города, в котором она находится

© photo: Sputnik / Stringer

Взгянув на это фото, понимаешь, что еще в начале года тут все выглядело совсем по-другому

Взгянув на это фото, понимаешь, что еще в начале года тут все выглядело совсем по-другому - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Взгянув на это фото, понимаешь, что еще в начале года тут все выглядело совсем по-другому

© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль проспекта в ходе ремонтных работ также были размещены пожарные гидранты

Вдоль проспекта в ходе ремонтных работ также были размещены пожарные гидранты - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль проспекта в ходе ремонтных работ также были размещены пожарные гидранты

© photo: Sputnik / Stringer

На проезжей части дорог установили островки безопасности, отделяющие также потоки машин друг от друга

На проезжей части дорог установили островки безопасности, отделяющие также потоки машин друг от друга - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

На проезжей части дорог установили островки безопасности, отделяющие также потоки машин друг от друга

© photo: Sputnik / Stringer

А это новые светофоры. Такие теперь будут на всех перекрестках вдоль проспекта

А это новые светофоры. Такие теперь будут на всех перекрестках вдоль проспекта - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

А это новые светофоры. Такие теперь будут на всех перекрестках вдоль проспекта

© photo: Sputnik / Stringer

О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. И за короткие сроки тут все было приведено в новый вид

О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. И за короткие сроки тут все было приведено в новый вид - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. И за короткие сроки тут все было приведено в новый вид

© photo: Sputnik / Stringer

Линии электропередачи проложены теперь под землей, сеть внешнего освещения обновлена, вдоль дорог установлены светодиодные лампы

Линии электропередачи проложены теперь под землей, сеть внешнего освещения обновлена, вдоль дорог установлены светодиодные лампы - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Линии электропередачи проложены теперь под землей, сеть внешнего освещения обновлена, вдоль дорог установлены светодиодные лампы

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