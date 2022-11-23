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Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото
Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото
Проспект Кетеван Цамебули в районе Авлабари в центре грузинской столицы полностью отремонтирован - от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского. Смотрите в... 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T19:43+0400
2022-11-23T19:43+0400
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В ходе ремонтных работ были заменены и обновлены подземные и наземные коммуникации, обустроены остановки, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, фото
Новый облик исторического проспекта в центре Тбилиси - фото 19:43 23.11.2022 (обновлено: 19:50 23.11.2022)
Проспект Кетеван Цамебули в районе Авлабари в центре грузинской столицы полностью отремонтирован - от площади Авлабари до улицы Леха Качиньского. Смотрите в фотоленте, как сейчас выглядит эта улица
В ходе ремонтных работ были заменены и обновлены подземные и наземные коммуникации, обустроены остановки, выделена специальная полоса для общественного транспорта, заменены бордюры и тротуары. Инфраструктура на проспекте полностью адаптирована для лиц с ОВЗ.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь проспект в историческом центре грузинской столицы выглядит совсем по-современному
Теперь проспект в историческом центре грузинской столицы выглядит совсем по-современному
© photo: Sputnik / Stringer
Тут изменилось все - и дороги, и тротуары, появились новые деревья
Тут изменилось все - и дороги, и тротуары, появились новые деревья
© photo: Sputnik / Stringer
Так теперь выглядит проезжая часть проспекта
Так теперь выглядит проезжая часть проспекта
© photo: Sputnik / Stringer
Как и на многих других улицах Тбилиси, здесь появились выделенные полосы для общественного транспорта
Как и на многих других улицах Тбилиси, здесь появились выделенные полосы для общественного транспорта
© photo: Sputnik / Stringer
Передвигаться по проспекту стало удобно и обычным прохожим
Передвигаться по проспекту стало удобно и обычным прохожим
© photo: Sputnik / Stringer
А так сейчас выглядит территория у станции метро "Авлабари", названной по имени района города, в котором она находится
А так сейчас выглядит территория у станции метро "Авлабари", названной по имени района города, в котором она находится
© photo: Sputnik / Stringer
Взгянув на это фото, понимаешь, что еще в начале года тут все выглядело совсем по-другому
Взгянув на это фото, понимаешь, что еще в начале года тут все выглядело совсем по-другому
© photo: Sputnik / Stringer
Вдоль проспекта в ходе ремонтных работ также были размещены пожарные гидранты
Вдоль проспекта в ходе ремонтных работ также были размещены пожарные гидранты
© photo: Sputnik / Stringer
На проезжей части дорог установили островки безопасности, отделяющие также потоки машин друг от друга
На проезжей части дорог установили островки безопасности, отделяющие также потоки машин друг от друга
© photo: Sputnik / Stringer
А это новые светофоры. Такие теперь будут на всех перекрестках вдоль проспекта
А это новые светофоры. Такие теперь будут на всех перекрестках вдоль проспекта
© photo: Sputnik / Stringer
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. И за короткие сроки тут все было приведено в новый вид
О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. И за короткие сроки тут все было приведено в новый вид
© photo: Sputnik / Stringer
Линии электропередачи проложены теперь под землей, сеть внешнего освещения обновлена, вдоль дорог установлены светодиодные лампы
Линии электропередачи проложены теперь под землей, сеть внешнего освещения обновлена, вдоль дорог установлены светодиодные лампы