https://sputnik-georgia.ru/20221123/odin-ubit-vtoroy-v-bolnitse---politsiya-raskryla-delo-v-zapadnoy-gruzii-272392636.html

Один убит, второй в больнице – полиция раскрыла дело в Западной Грузии

Один убит, второй в больнице – полиция раскрыла дело в Западной Грузии

Преступление, предположительно, произошло на почве конфликта во время застолья в селе Патара Харагаули 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Полиция раскрыла дело об убийстве одного и ранении другого человека в районе Харагаули (регион Имерети) – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении задержан 44-летний гражданин страны, сообщает телеканал "Имеди".МВД Грузии установило и личность подозреваемого в ранении людей, один из которых скончался. Подозреваемый пока находится в розыске. Преступление, предположительно, произошло на почве конфликта во время застолья в селе Патара Харагаули во вторник. Местные жители рассказали журналистам, что услышали выстрелы, после чего нашли одного человека в машине, который, предположительно, пытался покинуть место происшествия. Второй пострадавший был на улице. По данным СМИ, на месте скончался Гуджа Берадзе, а Ираклий Кикнадзе попал в больницу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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