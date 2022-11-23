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Один убит, второй в больнице – полиция раскрыла дело в Западной Грузии
Один убит, второй в больнице – полиция раскрыла дело в Западной Грузии
Преступление, предположительно, произошло на почве конфликта во время застолья в селе Патара Харагаули 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T12:50+0400
2022-11-23T12:50+0400
2022-11-23T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Полиция раскрыла дело об убийстве одного и ранении другого человека в районе Харагаули (регион Имерети) – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении задержан 44-летний гражданин страны, сообщает телеканал "Имеди".МВД Грузии установило и личность подозреваемого в ранении людей, один из которых скончался. Подозреваемый пока находится в розыске. Преступление, предположительно, произошло на почве конфликта во время застолья в селе Патара Харагаули во вторник. Местные жители рассказали журналистам, что услышали выстрелы, после чего нашли одного человека в машине, который, предположительно, пытался покинуть место происшествия. Второй пострадавший был на улице. По данным СМИ, на месте скончался Гуджа Берадзе, а Ираклий Кикнадзе попал в больницу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, западная грузия, имерети
происшествия, грузия, новости, западная грузия, имерети
Один убит, второй в больнице – полиция раскрыла дело в Западной Грузии
12:50 23.11.2022 (обновлено: 13:00 23.11.2022)
Преступление, предположительно, произошло на почве конфликта во время застолья в селе Патара Харагаули
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Полиция раскрыла дело об убийстве одного и ранении другого человека в районе Харагаули (регион Имерети) – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении задержан 44-летний гражданин страны, сообщает телеканал "Имеди".
МВД Грузии установило и личность подозреваемого в ранении людей, один из которых скончался. Подозреваемый пока находится в розыске.
Преступление, предположительно, произошло на почве конфликта во время застолья в селе Патара Харагаули во вторник. Местные жители рассказали журналистам, что услышали выстрелы, после чего нашли одного человека в машине, который, предположительно, пытался покинуть место происшествия. Второй пострадавший был на улице.
По данным СМИ, на месте скончался Гуджа Берадзе, а Ираклий Кикнадзе попал в больницу.