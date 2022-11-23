https://sputnik-georgia.ru/20221123/pravila-golosovaniya-na-evrovidenii-izmenili-iz-za-sgovora-zhyuri--272375900.html
Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри
Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри
"Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", обещают организаторы 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T16:22+0400
2022-11-23T16:22+0400
2022-11-23T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Европейский вещательный союз решил изменить правила голосования на "Евровидении - 2023" из-за сговора жюри на песенном конкурсе в 2022 году, говорится на официальном сайте организации."Евровидение - 2023" пройдет в Ливерпуле в мае. Как известно, ЕВС принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.Отныне исключительно зрители фестиваля будут решать, какие страны пройдут в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе конкурса."Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", - сообщается на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, европейский вещательный союз, евровидение
новости, в мире, европейский вещательный союз, евровидение
Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри
"Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik.
Европейский вещательный союз решил изменить правила голосования на "Евровидении - 2023" из-за сговора жюри на песенном конкурсе в 2022 году, говорится на официальном сайте
организации.
"Евровидение - 2023" пройдет в Ливерпуле в мае. Как известно, ЕВС принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.
"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования", – заявили представители мероприятия.
Отныне исключительно зрители фестиваля будут решать, какие страны пройдут в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе конкурса.
"Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", - сообщается на сайте.