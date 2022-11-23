https://sputnik-georgia.ru/20221123/pravila-golosovaniya-na-evrovidenii-izmenili-iz-za-sgovora-zhyuri--272375900.html

Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри

Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри

"Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", обещают организаторы 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T16:22+0400

2022-11-23T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Европейский вещательный союз решил изменить правила голосования на "Евровидении - 2023" из-за сговора жюри на песенном конкурсе в 2022 году, говорится на официальном сайте организации."Евровидение - 2023" пройдет в Ливерпуле в мае. Как известно, ЕВС принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.Отныне исключительно зрители фестиваля будут решать, какие страны пройдут в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе конкурса."Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", - сообщается на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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