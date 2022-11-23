https://sputnik-georgia.ru/20221123/rossiya-gotova-k-rasshireniyu-postavok-udobreniy-na-mirovye-rynki--putin-272394879.html
Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки – Путин
Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки – Путин
Блокировка поставок "совершенно неприемлема", заявил российский лидер 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T14:41+0400
2022-11-23T14:41+0400
2022-11-23T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, пишет РИА Новости.Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Российский лидер отметил, что "Уралхим" – один из крупнейших игроков на мировом рынке.По словам предпринимателя, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках – в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи – у "Уралхима").Бизнесмен подчеркнул, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН. Владимир Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".Как известно, генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.Напомним, летом 2022 года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой – меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт.Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, новости, владимир путин, африка, франция, стамбул, оон, всемирный банк, зерно
россия, в мире, новости, владимир путин, африка, франция, стамбул, оон, всемирный банк, зерно
Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки – Путин
Блокировка поставок "совершенно неприемлема", заявил российский лидер
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, пишет РИА Новости
.
Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
Российский лидер отметил, что "Уралхим" – один из крупнейших игроков на мировом рынке.
"И я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения", – сказал Путин, попросив собеседника оценить ситуацию.
По словам предпринимателя, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках – в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи – у "Уралхима").
Бизнесмен подчеркнул, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН.
Владимир Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".
"Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прежде всего интересы наших сельхозпроизводителей, <...> оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах, прежде всего, как мы все сейчас говорим, странам Африки. Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки", – сказал российский лидер.
Как известно, генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.
Напомним, летом 2022 года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой – меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт.
Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.