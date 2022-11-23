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Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки – Путин

Россия готова к расширению поставок удобрений на мировые рынки – Путин

Блокировка поставок "совершенно неприемлема", заявил российский лидер 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T14:41+0400

2022-11-23T14:41+0400

2022-11-23T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки, пишет РИА Новости.Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Российский лидер отметил, что "Уралхим" – один из крупнейших игроков на мировом рынке.По словам предпринимателя, в этом году произведено 42 миллиона тонн удобрений и 12 миллионов тонн ушли на внутренний рынок. В условиях западных санкций, по словам Мазепина, у компаний возникли проблемы с работой на внешних рынках – в европейских, в том числе балтийских, портах у экспортеров замороженными оказались более 400 тысяч тонн (262 тысячи – у "Уралхима").Бизнесмен подчеркнул, что российские компании наладили партнерские отношения с 26 африканскими странами и предложил организовать бесплатные поставки заблокированных удобрений под эгидой ООН. Владимир Путин одобрил идею, добавив, что с ним напрямую по этому вопросу связывались лидеры континента. По его мнению, блокировка поставок "совершенно неприемлема".Как известно, генсек конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан ранее заявила, что следующую партию российских удобрений могут направить в Западную Африку. Этим вопросом занимаются "Уралхим", "Уралкалий", ООН, Всемирный банк и власти Франции.Напомним, летом 2022 года в Стамбуле подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а другой – меморандум о взаимопонимании между Москвой и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что предполагает снятие ограничений на их экспорт.Первый договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон (Россия, Турция, Украина, ООН), что и произошло. Срок действия меморандума, в свою очередь, составляет три года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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