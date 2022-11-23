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Российско-Грузинский молодежный форум в Санкт-Петербурге принимает заявки
Российско-Грузинский молодежный форум в Санкт-Петербурге принимает заявки
Цель форума – развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T14:20+0400
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санкт-петербург
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россия
грузия
фонд горчакова
грузино-российские отношения
российско-грузинский молодежный форум
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Регистрация на участие в Российско-Грузинском молодежном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 21-25 декабря, открыта, сообщают организаторы.В рамках форума планируются экспертные обсуждения, касающиеся вопросов двусторонней повестки дня, встречи с общественными деятелями, а также культурно-экскурсионная программа.Участниками могут стать граждане Грузии и России, а именно молодые специалисты в области международных отношений, политики, экономики, регионоведения, культурологии, активисты общественных организаций, вовлеченные в международную деятельность и вопросы публичной дипломатии, представители местных и региональных органов самоуправления, госструктур, студенты и аспиранты профильных факультетов, журналисты.Возраст участников от 18 до 35 лет. Анкету для участия необходимо заполнить здесь. Срок подачи заявок до 27 ноября 2022 года (23:59 по московскому времени). Объявление результатов – до 30 ноября 2022 года. Все кандидаты будут информированы о результатах конкурса по электронной почте.Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет", Санкт-Петербургский фонд "Центр международной и региональной политики" при поддержке Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России", Фонда Горчакова, Ассоциации "Центр содействия развитию международной журналистики "Русско-Балтийский медиа-центр".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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санкт-петербург, новости, россия, грузия, фонд горчакова, грузино-российские отношения, российско-грузинский молодежный форум
санкт-петербург, новости, россия, грузия, фонд горчакова, грузино-российские отношения, российско-грузинский молодежный форум

Российско-Грузинский молодежный форум в Санкт-Петербурге принимает заявки

14:20 23.11.2022
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perinСанкт-Петербург - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Санкт-Петербург - город-организатор Чемпионата мира 2018 года - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2022
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
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НовостиTelegram
Цель форума – развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Регистрация на участие в Российско-Грузинском молодежном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 21-25 декабря, открыта, сообщают организаторы.
Цель форума – развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей молодежных лидеров Грузии и России.
В рамках форума планируются экспертные обсуждения, касающиеся вопросов двусторонней повестки дня, встречи с общественными деятелями, а также культурно-экскурсионная программа.
Участниками могут стать граждане Грузии и России, а именно молодые специалисты в области международных отношений, политики, экономики, регионоведения, культурологии, активисты общественных организаций, вовлеченные в международную деятельность и вопросы публичной дипломатии, представители местных и региональных органов самоуправления, госструктур, студенты и аспиранты профильных факультетов, журналисты.
Возраст участников от 18 до 35 лет. Анкету для участия необходимо заполнить здесь.
© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2022
Санкт-Петербург
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
/
Перейти в фотобанк
Срок подачи заявок до 27 ноября 2022 года (23:59 по московскому времени). Объявление результатов – до 30 ноября 2022 года. Все кандидаты будут информированы о результатах конкурса по электронной почте.
Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет", Санкт-Петербургский фонд "Центр международной и региональной политики" при поддержке Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России", Фонда Горчакова, Ассоциации "Центр содействия развитию международной журналистики "Русско-Балтийский медиа-центр".
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