https://sputnik-georgia.ru/20221123/seksualnoe-nasilie-nad-8-letnim-plemyannikom--v-gruzii-zaderzhan-molodoy-muzhchina-272392201.html

Сексуальное насилие над 8-летним племянником – в Грузии задержан молодой мужчина

Сексуальное насилие над 8-летним племянником – в Грузии задержан молодой мужчина

Суд уже приговорил мужчину к предварительному заключению 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T12:29+0400

2022-11-23T12:29+0400

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самегрело

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Двадцативосьмилетний мужчина задержан в регионе Самегрело по факту насилия сексуального характера над 8-летним ребенком, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, несовершеннолетний приходится мужчине племянником.В полицию за помощью обратилась мать ребенка. При этом родственники самого задержанного факт насилия отрицают.Следствие ведется по статье "Иные действия сексуального характера". Суд уже приговорил мужчину к предварительному заключению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, самегрело