https://sputnik-georgia.ru/20221123/skolko-zarabatyvayut-zhiteli-gruzii--novoe-issledovanie-272384731.html
Сколько зарабатывают жители Грузии – новое исследование
Сколько зарабатывают жители Грузии – новое исследование
В октябре текущего года число лиц, получивших месячный оклад в размере более 9,6 тысячи лари, увеличилось на 28,1% 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T11:47+0400
2022-11-23T11:47+0400
2022-11-23T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии в октябре 2022 года выросло число людей, размер заработной платы которых составляет более 9,6 тысячи лари (3,6 тысячи долларов), говорится в трекере занятости, подготовленном исследовательским центром PMCresearch.По данным Центра, в октябре текущего года число лиц, получивших месячный оклад в размере более 9,6 тысячи лари, увеличилось на 28,1% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 52,6% по сравнению с октябрем 2020 года.Также, по статистике, в октябре 2022 года количество людей, зарабатывающих более 9,6 тысячи лари, составляло 1,6% от общего числа работающих.Согласно исследованию, количество лиц, получающих ежемесячную зарплату, уменьшилось на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и увеличилось на 3,7% по сравнению аналогичным данными за 2020 год.В октябре 2022 года количество людей, получивших месячную заработную плату до 600 лари (222,2 доллара), составило 22,5%, что на 5,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, и на 10,2% по сравнению с 2020 годом.Кроме того, на 3,7% выросло число занятых с зарплатой в размере более 2,4 тысячи лари (888,9 доллара). Всего такой оклад получили 8,3% занятых. Их число выросло на 5,4% по сравнению с октябрем 2020 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, зарплата
грузия, новости, экономика, зарплата
Сколько зарабатывают жители Грузии – новое исследование
В октябре текущего года число лиц, получивших месячный оклад в размере более 9,6 тысячи лари, увеличилось на 28,1%
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. В Грузии в октябре 2022 года выросло число людей, размер заработной платы которых составляет более 9,6 тысячи лари (3,6 тысячи долларов), говорится в трекере занятости, подготовленном исследовательским центром PMCresearch.
По данным Центра, в октябре текущего года число лиц, получивших месячный оклад в размере более 9,6 тысячи лари, увеличилось на 28,1% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 52,6% по сравнению с октябрем 2020 года.
Также, по статистике, в октябре 2022 года количество людей, зарабатывающих более 9,6 тысячи лари, составляло 1,6% от общего числа работающих.
Согласно исследованию
, количество лиц, получающих ежемесячную зарплату, уменьшилось на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и увеличилось на 3,7% по сравнению аналогичным данными за 2020 год.
В октябре 2022 года количество людей, получивших месячную заработную плату до 600 лари (222,2 доллара), составило 22,5%, что на 5,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, и на 10,2% по сравнению с 2020 годом.
Кроме того, на 3,7% выросло число занятых с зарплатой в размере более 2,4 тысячи лари (888,9 доллара). Всего такой оклад получили 8,3% занятых. Их число выросло на 5,4% по сравнению с октябрем 2020 годом.