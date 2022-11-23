https://sputnik-georgia.ru/20221123/skonchalsya-izvestnyy-folklorist-i--issledovatel-zurab-kiknadze-272400730.html

Скончался известный ученый, переводчик и фольклорист Зураб Кикнадзе

Скончался известный ученый, переводчик и фольклорист Зураб Кикнадзе

Третьего октября 2022 года Зурабу Кикнадзе исполнилось 89 лет 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T15:41+0400

2022-11-23T15:41+0400

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кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Доктор филологических наук, профессор Тбилисского государственного университета Зураб Кикнадзе скончался в возрасте 89 лет, информацию подтверждают близкие семьи Кикнадзе.Зураб Кикнадзе — автор нескольких книг и многочисленных научных работ. Участник Санкт-Петербургской, Московской, Иерусалимской, Холонской, Парижской, Римской международных научных конференций, форумов Библейского общества (Бухарест, Кипр, Москва, Брюссель). В разное время читал лекции в Пекине, Родосе, Малаге и Гранаде.С 1960 года — научный сотрудник отдела древневосточных языков Института востоковедения Академии наук Грузии. С 1977 года был заведующим кафедрой фольклора Тбилисского государственного университета, член Большого совета ТГУ. С 2002 года работал в Институте теологии, философии, культуры и истории имени Орбелиани.В 1978 году Зураб Кикнадзе был удостоен премии имени Иванэ Мачабели за перевод поэмы Гомера "Одиссея", а вместе с авторским коллективом получил Государственную премию за книгу "Молодежный мифологический словарь".Первый перевод Зураба Кикнадзе - "Гильгамеш", с предисловием, глоссарием и комментариями, был опубликован в 1963 году.Третьего октября 2022 года Зурабу Кикнадзе исполнилось 89 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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кто ушел из жизни в 2022 году?, тбилисский государственный университет , грузия, новости, культура