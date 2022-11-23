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Стрельба в супермаркете в США: есть жертвы, открывший огонь мертв
Стрельба в супермаркете в США: есть жертвы, открывший огонь мертв
Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик штата Вирджиния 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T10:23+0400
2022-11-23T10:23+0400
2022-11-23T10:23+0400
стрельба
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Десять человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart города Чесапик в США: власти подтвердили, что открывший огонь мужчина мертв.По словам одного из очевидцев, нападавший – менеджер магазина. Злоумышленник вошел в комнату отдыха и открыл огонь по другим сотрудникам магазина.Сообщалось, что на месте ЧП находилось более 40 полицейских машин. "Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв", – сообщается в Twitter администрации города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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стрельба, новости, происшествия, в мире, сша
стрельба, новости, происшествия, в мире, сша
Стрельба в супермаркете в США: есть жертвы, открывший огонь мертв
Стрельба произошла в магазине Walmart в городе Чесапик штата Вирджиния
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik.
Десять человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart города Чесапик в США: власти подтвердили
, что открывший огонь мужчина мертв.
По словам одного из очевидцев, нападавший – менеджер магазина. Злоумышленник вошел в комнату отдыха и открыл огонь по другим сотрудникам магазина.
Сообщалось, что на месте ЧП находилось более 40 полицейских машин.
"Полиция Чесапика подтверждает инцидент со стрельбой в Walmart, в результате которого есть жертвы. Стрелявший мертв", – сообщается в Twitter администрации города.