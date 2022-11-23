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В Иерусалиме прогремели два взрыва: есть пострадавшие
В Иерусалиме прогремели два взрыва: есть пострадавшие
Полиция изучает несколько версий, включая возможный теракт 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Два взрыва прогремели ранним утром в среду в Иерусалиме: один у автобусной станции, второй – чуть позднее, в автобусе поблизости, сообщает издание Jerusalem Post.В результате взрывов в столице Израиля пострадали 18 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.По информации Jerusalem Post, причина взрыва на данный момент неизвестна. Полиция изучает одновременно несколько версий, включая возможный теракт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, происшествия, новости, иерусалим
в мире, происшествия, новости, иерусалим
В Иерусалиме прогремели два взрыва: есть пострадавшие
10:44 23.11.2022 (обновлено: 11:04 23.11.2022)
Полиция изучает несколько версий, включая возможный теракт
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik.
Два взрыва прогремели ранним утром в среду в Иерусалиме: один у автобусной станции, второй – чуть позднее, в автобусе поблизости, сообщает издание Jerusalem Post
.
В результате взрывов в столице Израиля пострадали 18 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает
заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.
"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра в своем Twitter-аккаунте.
По информации Jerusalem Post, причина взрыва на данный момент неизвестна. Полиция изучает одновременно несколько версий, включая возможный теракт.