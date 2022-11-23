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В Иерусалиме прогремели два взрыва: есть пострадавшие

В Иерусалиме прогремели два взрыва: есть пострадавшие

Полиция изучает несколько версий, включая возможный теракт 23.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Два взрыва прогремели ранним утром в среду в Иерусалиме: один у автобусной станции, второй – чуть позднее, в автобусе поблизости, сообщает издание Jerusalem Post.В результате взрывов в столице Израиля пострадали 18 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.По информации Jerusalem Post, причина взрыва на данный момент неизвестна. Полиция изучает одновременно несколько версий, включая возможный теракт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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