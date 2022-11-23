https://sputnik-georgia.ru/20221123/v-rezultate-vzryvov-v-ierusalime-pogib-odin-chelovek-272390430.html

В результате взрывов в Иерусалиме погиб один человек

В результате взрывов в Иерусалиме погиб один человек

В столице Израиля утром прогремел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, чуть позже поступило сообщение о втором взрыве 23.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-23T11:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, пишет газета Jerusalem Post.Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты."По всей вероятности речь идет о подозрении на теракты, которые связаны между собой", - сказал Зингерман.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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