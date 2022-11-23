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В результате взрывов в Иерусалиме погиб один человек
В результате взрывов в Иерусалиме погиб один человек
В столице Израиля утром прогремел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, чуть позже поступило сообщение о втором взрыве 23.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-23T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, пишет газета Jerusalem Post.Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты."По всей вероятности речь идет о подозрении на теракты, которые связаны между собой", - сказал Зингерман.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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иерусалим, в мире, происшествия, новости
В результате взрывов в Иерусалиме погиб один человек
В столице Израиля утром прогремел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, чуть позже поступило сообщение о втором взрыве
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik.
По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, пишет газета Jerusalem Post
.
В столице Израиля утром 23 ноября прогремел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, чуть позже поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города ранее сообщала о 18 пострадавших.
Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости
, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.
"По всей вероятности речь идет о подозрении на теракты, которые связаны между собой", - сказал Зингерман.