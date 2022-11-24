https://sputnik-georgia.ru/20221124/granaty-vzryvchatki-vintovki--v-gruzii-izyali-tselyy-arsenal-oruzhiya-272443312.html

Гранаты, взрывчатки, винтовки – в Грузии изъяли целый арсенал оружия

Гранаты, взрывчатки, винтовки – в Грузии изъяли целый арсенал оружия

Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T18:18+0400

2022-11-24T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных за последний период, изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы как в Тбилиси, и регионах страны – задержаны шесть человек, еще один – уличен, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным МВД, по факту незаконного приобретения, хранения и ношения взрывчатого вещества в Тбилиси задержан 50-летний мужчина. Во время личного обыска обвиняемого полиция изъяла гранату типа F-1.Сотрудники районного управления Гори в аналогичном преступлении уличили 81-летнего мужчину. Во время обыска дома пенсионера, который прошел на основании решения судьи, сотрудники полиции в качестве вещественного доказательства изъяли 680 патронов, три гранаты и пять пистолетов разных моделей.В регионе Квемо Картли сотрудники районного управления Дманиси за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия задержали 55-летнего мужчину. Из дома задержанного в качестве улики изъято огнестрельное оружие.Револьвер и 28 патронов полиция изъяла во время обыска автомобиля 26-летнего задержанного в районе Сагареджо.Целый арсенал незаконного оружия и боеприпасов сотрудники полиции районного управления Озургети (регион Гурия) обнаружили в доме 70-летнего пенсионера. Изъято два пистолета, винтовка, взрывчатка, две гранаты, 12 обойм и 293 патронов.Револьвер Наган, 16 патронов, обрез и малокалиберную винтовку типа Geco полиция изъяла в районе Они во время обыска дома 31-летнего обвиняемого.Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение и ношение, огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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