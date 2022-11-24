https://sputnik-georgia.ru/20221124/gruziya-prodolzhaet-borotsya-s-mramornymi-klopami--272440728.html
Грузия продолжает бороться с мраморными клопами
Грузия продолжает бороться с мраморными клопами
В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T16:49+0400
2022-11-24T16:49+0400
2022-11-24T16:49+0400
мраморный клоп
мраморные клопы - бедствие в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии осуществили мероприятия по борьбе с мраморными клопами в 36 районах Самегрело, Аджарии, Гурии, Имерети и Рача-Лечхуми, сообщает пресс-служба ведомства.Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.На этот раз специалисты обработали около 251 108 гектаров земли. Из них термическим туманом - 167 320 гектаров земли, холодным опрыскиванием - 53 273 гектара полей с кукурузными посевами и 30 515 гектаров периметра леса и сел.В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники.По его словам, с целью снижения нагрузки химических препаратов на окружающую среду была использована технология специальных станций, а в процессе опрыскивания термическим туманом полностью были соблюдены правила защиты пчел.Станции были размещены на периметрах леса, на территориях, прилегающих к жилым домам и внутренним дорогам сел. Они были направлены на нецветущие растения, чтобы не навредить пчелам. Всего было устроено 86 491 устройство против вредителя.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы, новости, грузия, зураб липартия, западная грузия, самегрело, аджария
мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы, новости, грузия, зураб липартия, западная грузия, самегрело, аджария
Грузия продолжает бороться с мраморными клопами
В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии осуществили мероприятия по борьбе с мраморными клопами в 36 районах Самегрело, Аджарии, Гурии, Имерети и Рача-Лечхуми, сообщает пресс-служба ведомства.
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.
На этот раз специалисты обработали около 251 108 гектаров земли. Из них термическим туманом - 167 320 гектаров земли, холодным опрыскиванием - 53 273 гектара полей с кукурузными посевами и 30 515 гектаров периметра леса и сел.
В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники.
"Достигнута главная задача, которая была определена государственной программой, – довести до минимума ущерб от мраморных клопов и повреждение сельскохозяйственных культур. В Западной Грузии осуществились широкомасштабные мероприятия", - заявил замглавы Агентства Зураб Липартия.
По его словам, с целью снижения нагрузки химических препаратов на окружающую среду была использована технология специальных станций, а в процессе опрыскивания термическим туманом полностью были соблюдены правила защиты пчел.
Станции были размещены на периметрах леса, на территориях, прилегающих к жилым домам и внутренним дорогам сел. Они были направлены на нецветущие растения, чтобы не навредить пчелам. Всего было устроено 86 491 устройство против вредителя.
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.