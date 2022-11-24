https://sputnik-georgia.ru/20221124/gruziya-prodolzhaet-borotsya-s-mramornymi-klopami--272440728.html

Грузия продолжает бороться с мраморными клопами

Грузия продолжает бороться с мраморными клопами

В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T16:49+0400

2022-11-24T16:49+0400

2022-11-24T16:49+0400

мраморный клоп

мраморные клопы - бедствие в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии осуществили мероприятия по борьбе с мраморными клопами в 36 районах Самегрело, Аджарии, Гурии, Имерети и Рача-Лечхуми, сообщает пресс-служба ведомства.Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.На этот раз специалисты обработали около 251 108 гектаров земли. Из них термическим туманом - 167 320 гектаров земли, холодным опрыскиванием - 53 273 гектара полей с кукурузными посевами и 30 515 гектаров периметра леса и сел.В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники.По его словам, с целью снижения нагрузки химических препаратов на окружающую среду была использована технология специальных станций, а в процессе опрыскивания термическим туманом полностью были соблюдены правила защиты пчел.Станции были размещены на периметрах леса, на территориях, прилегающих к жилым домам и внутренним дорогам сел. Они были направлены на нецветущие растения, чтобы не навредить пчелам. Всего было устроено 86 491 устройство против вредителя.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы, новости, грузия, зураб липартия, западная грузия, самегрело, аджария