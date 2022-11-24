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https://sputnik-georgia.ru/20221124/gruziya-prodolzhaet-borotsya-s-mramornymi-klopami--272440728.html
Грузия продолжает бороться с мраморными клопами
Грузия продолжает бороться с мраморными клопами
В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T16:49+0400
2022-11-24T16:49+0400
мраморный клоп
мраморные клопы - бедствие в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии осуществили мероприятия по борьбе с мраморными клопами в 36 районах Самегрело, Аджарии, Гурии, Имерети и Рача-Лечхуми, сообщает пресс-служба ведомства.Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.На этот раз специалисты обработали около 251 108 гектаров земли. Из них термическим туманом - 167 320 гектаров земли, холодным опрыскиванием - 53 273 гектара полей с кукурузными посевами и 30 515 гектаров периметра леса и сел.В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники.По его словам, с целью снижения нагрузки химических препаратов на окружающую среду была использована технология специальных станций, а в процессе опрыскивания термическим туманом полностью были соблюдены правила защиты пчел.Станции были размещены на периметрах леса, на территориях, прилегающих к жилым домам и внутренним дорогам сел. Они были направлены на нецветущие растения, чтобы не навредить пчелам. Всего было устроено 86 491 устройство против вредителя.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы, новости, грузия, зураб липартия, западная грузия, самегрело, аджария
мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы, новости, грузия, зураб липартия, западная грузия, самегрело, аджария

Грузия продолжает бороться с мраморными клопами

16:49 24.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Ton Rulkens / stink bugМраморный клоп
Мраморный клоп - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Ton Rulkens / stink bug
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В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии осуществили мероприятия по борьбе с мраморными клопами в 36 районах Самегрело, Аджарии, Гурии, Имерети и Рача-Лечхуми, сообщает пресс-служба ведомства.
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.
© photo: National Food Agency of GeorgiaУстановка для борьбы с мраморными клопами
Установка для борьбы с мраморными клопами - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Установка для борьбы с мраморными клопами
© photo: National Food Agency of Georgia
На этот раз специалисты обработали около 251 108 гектаров земли. Из них термическим туманом - 167 320 гектаров земли, холодным опрыскиванием - 53 273 гектара полей с кукурузными посевами и 30 515 гектаров периметра леса и сел.
В процесс борьбы с вредителем подключились около 250 единиц специальной техники.

"Достигнута главная задача, которая была определена государственной программой, – довести до минимума ущерб от мраморных клопов и повреждение сельскохозяйственных культур. В Западной Грузии осуществились широкомасштабные мероприятия", - заявил замглавы Агентства Зураб Липартия.

По его словам, с целью снижения нагрузки химических препаратов на окружающую среду была использована технология специальных станций, а в процессе опрыскивания термическим туманом полностью были соблюдены правила защиты пчел.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Обработка полей для борьбы с мраморными клопами
Обработка полей для борьбы с мраморными клопами - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Обработка полей для борьбы с мраморными клопами
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Станции были размещены на периметрах леса, на территориях, прилегающих к жилым домам и внутренним дорогам сел. Они были направлены на нецветущие растения, чтобы не навредить пчелам. Всего было устроено 86 491 устройство против вредителя.
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
CC BY-SA 2.0 / M van Ree / Halyomorpha halysМраморный клоп
Мраморный клоп - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
Мраморный клоп
CC BY-SA 2.0 / M van Ree / Halyomorpha halys
В итоге правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.
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