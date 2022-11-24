Католический Рождественский пост 2022: традиции, правила, ритуалы
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
Католический Рождественский пост начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества Христова, которое католики ежегодно празднуют 25 декабря
В 2022-м рождественский пост у католиков начнется 27 ноября и продлится по 24 декабря включительно.
О традициях, правилах и ритуалах католического Рождественского поста читайте в материале Sputnik Грузия.
Традиции, правила и ритуалы поста
Католический рождественский пост, или Адвент, что в переводе с латинского языка означает "пришествие", - это период покаяния с определенными традициями, правилами и ритуалами.
Духовенство в период Адвента, по традиции, надевает одежды фиолетового цвета, символизирующие всеобщее покаяние, а паства исповедуется, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие.
Богослужения в католических храмах в период рождественского поста проводятся по воскресениям на определенную тему, имеющую особое символическое значение - евангельские чтения посвящают пришествию Спасителя в конце времен, переходу от Ветхого к Новому Завету, служению Иоанна Крестителя и событиям, предшествовавшим непосредственно Рождеству Христову.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
По традиции, венок с четырьмя свечами в католический Рождественский пост устанавливают в храмах у алтарей, и зажигают по одной в каждое воскресенье Адвента. Ритуал зажжения свечи в 2022-м пройдет 27 ноября, а также 4, 11 и 18 декабря.
Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет, как и ветви рождественской елки, надежду.
В период католического Рождественского поста, который обычно длится 23-28 дней, особых ограничений в питании не предусмотрено – по церковным правилам, верующие, как и в другие периоды, отказываются по пятницам от мясных продуктов, а в некоторых регионах и от молочных. По правилам также предусмотрено ограничение до 1-2 раз в день приемов пищи.
Несмотря на различия, смысл католического Рождественского поста и православного остается одинаковым – это стремление верующих смирить плоть и очиститься от грехов.
Во время католического Рождественского поста принято уделять больше времени посещению церкви и молитвам, а также общению с семьей. Священнослужители напоминают, что в католический Рождественский пост ограничения в питании окажутся напрасными, если человек не заботится о своей душе.
Перед началом католического Рождественского поста, верующие, по традиции, ставят перед собой какую-либо цель – вместе с ограничением в еде, они могут воздержаться от интимной близости, увеселительных мероприятий и так далее, а также совершать добрые дела.
По правилам католического рождественского поста верующие должны избегать чревоугодия, шумных компаний, чрезмерного веселья готовиться к предстоящей исповеди.
В период рождественского поста, по церковным правилам, обряд венчания не проводится.
Материал подготовлен на основе открытых источников