https://sputnik-georgia.ru/20221124/katolicheskiy-rozhdestvenskiy-post-2022-traditsii-pravila-ritualy-272447848.html

Католический Рождественский пост 2022: традиции, правила, ритуалы

Католический Рождественский пост 2022: традиции, правила, ритуалы

Католический Рождественский пост начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества Христова, которое католики ежегодно празднуют 25 декабря

2022-11-24T21:12+0400

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справки

рождество

рождество

рождество христово

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В 2022-м рождественский пост у католиков начнется 27 ноября и продлится по 24 декабря включительно.О традициях, правилах и ритуалах католического Рождественского поста читайте в материале Sputnik Грузия.Традиции, правила и ритуалы постаКатолический рождественский пост, или Адвент, что в переводе с латинского языка означает "пришествие", - это период покаяния с определенными традициями, правилами и ритуалами.Духовенство в период Адвента, по традиции, надевает одежды фиолетового цвета, символизирующие всеобщее покаяние, а паства исповедуется, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие.Богослужения в католических храмах в период рождественского поста проводятся по воскресениям на определенную тему, имеющую особое символическое значение - евангельские чтения посвящают пришествию Спасителя в конце времен, переходу от Ветхого к Новому Завету, служению Иоанна Крестителя и событиям, предшествовавшим непосредственно Рождеству Христову.По традиции, венок с четырьмя свечами в католический Рождественский пост устанавливают в храмах у алтарей, и зажигают по одной в каждое воскресенье Адвента. Ритуал зажжения свечи в 2022-м пройдет 27 ноября, а также 4, 11 и 18 декабря.Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет, как и ветви рождественской елки, надежду.В период католического Рождественского поста, который обычно длится 23-28 дней, особых ограничений в питании не предусмотрено – по церковным правилам, верующие, как и в другие периоды, отказываются по пятницам от мясных продуктов, а в некоторых регионах и от молочных. По правилам также предусмотрено ограничение до 1-2 раз в день приемов пищи.Несмотря на различия, смысл католического Рождественского поста и православного остается одинаковым – это стремление верующих смирить плоть и очиститься от грехов.Перед началом католического Рождественского поста, верующие, по традиции, ставят перед собой какую-либо цель – вместе с ограничением в еде, они могут воздержаться от интимной близости, увеселительных мероприятий и так далее, а также совершать добрые дела.По правилам католического рождественского поста верующие должны избегать чревоугодия, шумных компаний, чрезмерного веселья готовиться к предстоящей исповеди.В период рождественского поста, по церковным правилам, обряд венчания не проводится.Материал подготовлен на основе открытых источников

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католический рождественский пост 2022: традиции, правила, ритуалы